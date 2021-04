Zvolen zvíťazil v štvrťfinále Tipos extraligy nad Novými Zámkami 4:1

HKM Zvolen – HC Mikron Nové Zámky 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)



Góly: 20. Zuzin (Viedenský, J. Mikúš), 55. Zuzin (Viedenský), 57. Puliš (Zuzin, Viedenský), 59. Nuutinen – 33. Števuliak (Rogoň). Rozhodovali: J. Tvrdoň, M. Korba – Synek, M. Orolin, vylúčení na 2 min: 7:12, vyššie tresty: J. Mikúš (Zvolen) 5 + DKZ za podkopnutie, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, bez divákov.



/stav série: 2:0/



Zvolen: Rahm – Kotvan, Betker, Melancon, Ivan, Kubka, Hraško, Meliško – Kelemen, J. Mikúš, R. Bondra – Nuutinen, Puliš, McPherson – Stupka, Viedenský, Zuzin – Marcinek, Tibenský, Kolenič – Jedlička od 35. min.



N. Zámky: Kiviaho – Hain, Västilä, Holenda , Fereta, M. Roman, P. Mikuš, Šeliga – Števuliak, Doggett, Rogoň – T. Varga, J. Jurík, Okoličány – Majdan, Seppänen, Obdržálek – Andrisík, Ondrušek, Záhradník

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Na archívnej snímke tréner Andrej Kmeč. Nitra, 21. júla 2016. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Zvolen 3. apríla (TASR) - Hokejisti HKM Zvolen zvíťazili v druhom zápase štvrťfinále Kaufland play off Tipos extraligy nad HC Mikron Nové Zámky 4:1 a v sérii vedú 2:0.Duel sa začal tlakom Zvolena, ktorý si však nevytváral šance. Prvú vážnejšiu mali hostia v štvrtej minúte, no voľný Doggett z dvoch metrov Rahma neprekonal. Domáci výraznejšie pohrozili až v siedmej minúte Marcinekom, najmä jeho druhý pokus si pýtal gól, no bekhendom netrafil odkrytú bránku. Hostia nevyťažili vedenie ani v presilovke, Števuliak stroskotal na gólmanovi HKM. Potom sa v dobrej šanci ocitol na opačnej strane Puliš, ktorý zblízka nepokoril Kiviaha a bol faulovaný. V následnej početnej výhode nevyužil dobrú príležitosť Kelemen. V presilovke napokon gól padol v závere tretiny. Zvolenčania hrali piati proti trom a rozobrali súpera, pre Zuzina nebol problém poslať puk do odkrytej bránky hostí – 1:0.V strednej časti najprv hokejisti spod Pustého hradu nevyužili presilovku. Dobré možnosti mali Viedenský a Bondra. Prvý menovaný aj v hre piatich proti piatim nebezpečne pohrozil z medzikružia, proti bol Kiviaho. Zblízka sa potom nepresadili Marcinek a Kolenič a v početnej výhode nesupeli ani Mikúš s McPhersonom. Prišiel tak trest. Rogoň vybojoval puk v útočnom pásme, prihral ho v 33. minúte Števuliakovi a ten z kruhu tvrdo vypálil – 1:1. Následne išiel predčasne pod sprchy za podkopnutie domáci Mikúš. Novým Zámkam sa črtala päťminútová presilovka, na jej začiatku dobre strieľali Števuliak s Doggettom, ale potom prišli dva fauly z ich strany a kratšie početné výhody nevyužil pre zmenu Zvolen.V tretej tretine oba tímy najprv nevyužili presilovky. Šance mali na strane hostí Varga a na domácej McPherson. Bola to vyrovnaná partia, ale s pribúdajúcim časom sa viac tlačil dopredu "rytieri" spod Pustého hradu. Viac útočili i strieľali, mali miestami drvivú prevahu v pásme a dokázali skórovať. V 55. minúte sa po vyhratom buly Viedenského presadil spoza kruhu Zuzin – 2:1. Hosťom sa potom zranil Rogoň, ale Zvolenčania hrali presilovku a využili ju zásluhou Puliša, ktorý sa presadil z dorážky po strele Zuzina. O zápase tak bolo rozhodnuté. Poistku pridal ešte štvrtým gólom do prázdnej bránky Nuutinen., asistent trénera Zvolena: ", strelec dvoch gólov Zvolena: ", tréner N. Zámkov: "