Hokejisti HKM Zvolen zdolali Nové Zámky 4:3

Tipos extraliga - 39. kolo:



HKM Zvolen - HC MIKRON Nové Zámky 4:3 pp (1:0, 1:2, 1:0 – 1:0)



Góly: 17. Fortin (C. Hults, Kašlík), 27. M. Hecl, 60. R. Bondra (Zuzin, Mudrák), 64. Fortin (C. Hults, M. Hults) – 37. Fafrák (H. Kováč), 39. Stupka (Števuliak, Mamčics), 50. Mamčics. Rozhodovali: Snášel ml., Klejna – M. Orolin, Gegáň, vylúčení: 4:5 na 2 min., presilovky: 2:0, oslabenia: 0:1, 1502 divákov.



Zvolen: Kupsky – Mudrák, C. Hults, Gachulinec, Rauhauser, Čulík, Sládok – Fortin, M. Hults, Kašlík – R. Bondra, Marcinek, Zuzin – Kolenič. V. Fekiač, M. Hecl – Mišiak, K. Gabor, Csányi



Nové Zámky: Kantor – Hatala, Lee, Ligas, Mamčics, Novajovský, L. Kozák – Loggins, Roy, Johnson – T. Mikúš, Prokeš, Michnáč – Števuliak, Ondrušek, Stupka – H. Kováč, Barto, Fafrák



Zvolen 26. januára (TASR) - Hokejisti HKM Zvolen bodovali v Tipos extralige v treťom zápase za sebou. V piatkovom dueli 39. kola zdolali predposledné Nové Zámky 4:3 po predĺžení. Hoci domáci viedli 2:0, hostia skóre otočili. Predĺženie zachránil sekundu pred koncom tretej tretiny Bondra a víťazný zásah zariadil dvojgólový kanadský novic Alexandre Fortin.Zvolenčania nastúpili už aj s novou kanadskou posilou, 26-ročným krídelníkom Fortinom s viac než 200 zápasmi na svojom konte v AHL a hneď sa prezentoval otváracím gólom v presilovke spoza kruhu. V druhej tretine zvýšil z medzikružia Hecl, lenže hostia stihli do prestávky vyrovnať bekhendom Fafráka a z dorážky Stupku a v tretej tretine otočili na 3:2 v oslabení po prieniku Mamčicsa. V závere pritlačili domáci a sekundu pred koncom prestrelil spoza kruhu Kantora R. Bondra. V predĺžení sa v presilovke znovu presadil Fortin a zariadil Zvolenu dva body.