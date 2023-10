Hokej-TEL: HKM Zvolen – HC Nové Zámky 4:5 pp a sn v 11. kole - sumár

11. kolo TEL:



HKM Zvolen – HC Nové Zámky 4:5 pp a sn (1:0, 1 :2, 2:2 – 0:0, 0:1)



Góly: 12. Mucha (M. Hults), 27. R. Bondra (Langkow, Mucha), 43. Marcinek (Zuzin, Viedenský), 59. Mucha (Kašlík, M. Hults) – 25. Farley (Prokeš), 34. J.Mikúš (Lee, Michanáč), 54. Michnáč (T. Mikúš), 55. Lee (Stupka), 65. T. Mikúš (rozh. sam. nájazd). Rozhodcovia: M. Korba, Výleta – M. Orolin, Pribula. Vylúčení na 2. min: 1:2, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 1932 divákov.



Zostavy:



Zvolen: Kupsky – Hain, Sládok, Čulík, C. Hults, Kubka, Rauhauser, Čulík – Šiška, Langkow, R. Bondra – Kašlík, M. Hults, Mucha – Marcinek, Viedenský, Zuzin – Csányi, V. Fekiač, Kolenič



Nové Zámky: Kantor – Laurenčík, Lee, L. Kozák, Hatala, Roman, Novajovský – Farley, Prokeš, Stupka – T. Mikúš, J. Mikúš, Michnáč – Šišovský, Ondrušek, Števuliak – Kováč, Fafrák

Zvolen 20. októbra (TASR) - Hokejisti Zvolena v 11. kole Tipos extraligy bodovali v desiatom zápase z jedenástich, ale na domácom ľade tentoraz nevyhrali. S Novými Zámkami prehrali 4:5 po samostatných nájazdoch, keď sa rozhodlo až v 16-tej sérii. Za tím spod Pustého hradu sa v dobrom svetle ukázal Miroslav Mucha. Oficiálne strelil dva góly, ďalšie dva v nájazdoch sa mu do štatistík nezapočítajú.Zvolenčania išli do vedenia v prvej tretine, keď si strelecký účet v mužstve otvoril z medzikružia novic Mucha. Do prestávky po vzhliadnutí videa neuznali rozhodcovia vyrovnávajúci gól T. Mikúšovi, ale po zmene strán sa predsa len hostia dočkali z dvojnásobnej dorážky Farleya. Lenže o dve minúty na to odpovedal zblízka Bondra a bolo 2:1. Ani toto vedenie domácich nevydržalo, pretože v 34. minúte vyrovnal na 2:2 i so šťastím J. Mikúš. V tretej tretine najprv Marcinek prepálil Kantora a bolo 3:2. Lenže Novozámčania dvoma gólmi otočili stav na 3:4 a to za 64 sekúnd. Najprv Michnáčom po prudkej strele a v 55. minúte z prečíslenia obrancom Leem. Predĺženie zariadil necelé dve minúty pred koncom riadneho hracieho času druhým gólom v drese Zvolena Mucha, keď mieril presne k žrdi. Rozuzlenie priniesli až samostatné nájazdy, v nich dali po dva góly Mucha a Števuliak, no rozhodlo sa až v 16 sérii, a to zásluhou Tomáša Mikúša.