Zvolen vyhral v zápase s HC´05 Banská Bystrica

HKM Zvolen – HC´05 Banská Bystrica 5:1 (1:1, 3:0, 1:0)



Góly: 15. Mikúš (Saracino, Hraško), 24. Mikúš (Zuzin, Puliš), 31. Osterberg (Leskinen, Krieger), 33. Kotvan (Puliš, Zuzin) - 8. Lamper (Crevier-Morin, Bubela). Rozhodovali: T. Orolin, Snášel ml. – Stanzel, Šoltés, vylúčení: 15:17 na 2 min, navyše Hraško (Zvolen) 10 min za provokáciu, presilovky: 3:0, oslabenia: 0:0, 3650 divákov.



Zvolen: Rahm – Roy, Diakov, Hain, Kotvan, Kubka, Hraško, Kubka – Osterberg, Krieger, Leskinen – Puliš, Viedenský, Zuzin – Saracino, Mikúš, Jedlička – Török, Marcinek, Csányi



Banská Bystrica: Weninger (33. Belányi) - Cardwell, Bačik, Björkung, Crevier-Morin, Ďatelinka, Kostromitin – Výhonský, Bubela, Bača – Urbánek, Berger, Šoltés – Fossier, Tamáši, Kabáč – Lamper, Paukovček, Gabor



/stav série: 1:0/

Na snímke fanúšikovia Zvolena počas prvého súboja štvrťfinále Play off Tipos extraligy HKM Zvolen – HC 05 Banská Bystrica vo Zvolene 25. marca 2022. Foto: TASR Ján Krošlák

Zvolen 25. marca (TASR) - Hokejisti Zvolena zvíťazili vo svojom úvodnom zápase štvrťfinále play off Tipos extraligy doma nad Banskou Bystricou 5:1 a ujali sa vedenia v sérii na štyri víťazstvá. Druhý duel je na programe v sobotu opäť vo Zvolene.Derby prilákalo na zvolenský štadión 3650 divákov a tí videli najprv opatrný začiatok. Až v piatej minúte sa z ničoho nič ocitol pri ľavej žrdi domáci Viedenský, ku ktorému dorazil odrazený puk, no zaskočený touto situáciou ho neupratal do prázdnej bránky. Úradujúci majster potom nevyužil presilovku, v nej hrozili Leskinen s Pulišom. Do vedenia išli napokon Bystričania, Lamper nastrelil puk spoza kruhu na bránku a Rahm lacný puk podcenil, hokejkou si ho zrazil medzi žrde – 0:1. Hostia mohli ísť aj do vyššieho vedenia, lenže taktiež nevyužili početnú výhodu s dobrými možnosťami Bergera a Bubelu. Na opačnej strane Viedenský dvakrát neuspel pred odkrytou svätyňou Weningera a gólmana HC ´05 nepokorili ani voľný Zuzin či na dvakrát dotieravý Puliš. Podarilo sa to až v pätnástej minúte pohotovému Mikúšovi z medzikružia, ktorý zakončil bez prípravy po peknej prihrávke Saracina – 1:1. Do prestávky bol ešte zaujímavý prienik Lampera, Rahm už nekapituloval.V strednom dejstve sa darilo Zvolenu využívať presilovky. Do vedenia 2:1 ho dostal Mikúš, ten mal pred sebou prázdnu bránku a z kruhu sa nemýlil po perfektnej prihrávke Zuzina. Bystričania v početnej výhode pohrozili iba Gaborom, no museli čeliť prečísleniu súpera dvoch na jedného, Saracino minul odkrytú veľkú časť svätyne Weningera. V presilovej hre štyroch na troch dvakrát neuspel Mikúš, no v piatich proti trom predsa len padol gól, zblízka sa presadil pohodlne Osterberg – 3:1. O necelé dve minúty bolo 4:1, pretože sa ujala strela Kotvana od modrej. Hostia reagovali striedaním Weningera, medzi žrde išiel Belányi, a následne ožili, skúšali to najmä Šoltés i Berger počas presilovky a po nej ešte Kabáč z medzikružia, na Rahma recept nenašli.Na začiatku tretej tretiny Zvolenčania nepohrdli presilovkou piatich proti trom. V nej najprv Belányi bravúrne vychytal Zuzina, Mikúša i Viedenského, ale tretí uvedený hokejista predsa len skóroval z dorážky po strele Puliša – 5:1. Hokejisti spod Urpína mali možnosti na korigovanie nepriaznivého stavu, snažil sa najmä Šoltés, v dobrej pozícii zakončoval i Výhonský, dravý prienik predviedol Kabáč, proti bol švédsky gólman HKM. V závere na druhej strane neuspel v úniku po naskočení z trestnej lavice Hain. Nervózny duel vyvrcholil v závere viacerými šarvátkami.