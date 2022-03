Hokejisti Zvolena prehrali s Banskou Bystricou

HKM Zvolen – HC ´05 Banská Bystrica 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)



Góly: 21. Hain – 20. Michaud (Bubela, Lamper), 39. Michaud (Bubela). Rozhodovali: Baluška, Výleta – M. Orolin, Frimmel, vylúčení: 3:6 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 3460 divákov.



/na zápasy 1:1/



Zvolen: Rahm – Roy, Diakov, Hain, Kotvan, Kubka, Hraško, Meliško – Osterberg, Krieger, Leskinen – Puliš, Viedenský, Zuzin – Saracino, J. Mikúš, Jedlička – T. Török, Marcinek, Csányi



Banská Bystrica: Weninger – Matej Bača, Ďatelinka, Cardwell, Bačik, Björkung, Crevier-Morin – Výhonský, Tamáši, Kabáč – Urbánek, Berger, Šoltés – Michaud, Bubela, Fossier – Lamper, Paukovček, G. Gabor

Zvolen 26. marca (TASR) - Hokejisti Banskej Bystrice zvíťazili v sobotnom druhom zápase štvrťfinále play off Tipos extraligy na ľade Zvolena 2:1 a v sérii hranej na štyri víťazstvá vyrovnali na 1:1. Tretí duel je na programe v utorok v Banskej Bystrici.V úvode bola o niečo viac aktívnejšia Banská Bystrica, ale ako prvý hrozil Zvolen počas presilovky Osterbergom. Šancí bolo málo, išlo skôr o nepríjemné strely, na strane hostí sa o jednu takú pokúsil Tamáši, na domácej Jedlička a v druhej presilovke opäť Osterberg. Prvá väčšia príležitosť sa naskytla až v 14. minúte Jedličkovi, dostal sa do úniku, no na Weningera nevyzrel. Podobne dopadol o dve minúty neskôr aj Osterberg po obkorčuľovaní bránky a následnej strele. A tak prišiel trest pre HKM. Hokejisti spod Urpína využili presilovku, v závare pred bránkou sa štyri sekundy pred prestávkou presadil z dorážky Michaud – 0:1.Úradujúci majster vyrovnal 60 sekúnd po začiatku druhej tretiny. Hain obkorčuľoval bránku, nik ho nebránil a z dolnej časti kruhu úplne voľný pokoril gólmana HC ´05. Tento gól na 1:1 zvolenských hokejistov povzbudil a mali aj ďalšie možnosti, konkrétne zblízka Saracino, Jedlička a dvakrát Mikúš. Skóre sa nemenilo ani počas tretej presilovky domácich a po nej mohlo zahrmieť na opačnej strane, ak by dobré možnosti využili Tamáši a dvakrát Michaud, proti bol Rahm. V polovici stretnutia vyrobili Zvolenčania chybu a Paukovček sa ocitol v medzikruží úplne sám pred brankárom, nenašiel na neho recept a z dorážky sa to nepodarilo následne ani Gaborovi. Paukovček bol v dobrej možnosti ešte v 34. minúte pri ľavej žŕdke, nezasunul puk pri nej za čiaru. Na druhej strane nevyšlo ´bryndziarom´ prečíslenia dvoch na jedného a nepresadil sa neskôr sám pred Weningerom ani Csányi. Bystrica teda znovu trestala, tentoraz 91 sekúnd pred prestávkou z podobnej situácie ako pri prvom góle z konca prvej tretiny, keď najprv Bubela neuspel pred Rahmom, no z dorážky sa Michaud tešil i z druhého gólu – 1:2.V tretej tretine sa domáci od začiatku snažili o vyrovnanie a najbližšie mali k nemu počas presilovky, keď Krieger prenikol cez troch hráčov, no presnejšie bekhendové zakončenie mu zmaril faulom Ďatelinka. Nasledovala nevyžitá 34 sekundová početná výhoda o dvoch hráčov a potom aj o jedného v podaní ´rytierov´ HKM. Weninger zneškodnil dobré koncovky Mikúšovi a Csányimu. Presilovku si potom zahrali Banskobystričania a v nej mal tutovku voľný Urbánek, neuspel. Podobne dopadol už v hre piatich proti piatim v predbránkovom priestore Výhonský a tretí gól svojho mužstva nepridal z kruhu švihom ani Šoltés. Zvolen pohrozil až v závere Leskinenom, z dvoch metrov nepokoril gólmana HC´05 a pri hre v šestici bez brankára sa to nepodarilo ani Pulišovi.