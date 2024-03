Hokejisti Zvolena prehrali s Michalovcami

štvrťfinále play off Tipos extraligy – tretí zápas /na 4 víťazstvá/:



HKM Zvolen – HK Dukla Ingema Michalovce 2:6 (0:2, 2:2, 0:2)



Góly: 36. Lukosevicius (Fortin, Šiška), 40. R. Bondra (Zuzin, Marcinek) – 13. Santos (Newton), 13. Buc (Santos), 28. Puliš (Suja, J. Wilkins), 33. Santos, 43. Daugavinš (Newton), 48. Buc (Vašaš). Rozhodcovia: Žák, Snášel ml. – M. Orolin, Tichý. Vylúčení na 2. min: 5:7, vyššie tresty: 7. Viedenský (Zvolen) 5 + DKZ za seknutie, presilovky 1:3, oslabenia: 0:0, 2554 divákov.



Zostavy:



Zvolen: Trenčan – Hain, C. Hults, Gachulinec, Rauhauser, Mudrák, Sládok – Lukosevicius, M. Hults, Fortin – R. Bondra, Viedenský, Zuzin – Kašlík, Šiška, M. Hecl – Kolenič, Marcinek, Csányi – A. Mišiak



Michalovce: Škorvánek – Acolatse, Bindulis, Bodák, Cibák, Michalčin, Macejko – Daugavinč, Newton, Santos – J. Wilkins, Heard, Suja – M. Valach Solenský, Puliš – Kabáč, Buc, Vašaš



/stav série: 0:3/





Zvolen 24. marca (TASR) - Hokejisti Zvolena prehrali aj tretí štvrťfinálový duel play off Tipos extraligy s Michalovcami, tentoraz na domácom ľade 2:6. Michalovčania tak vedú v sérii hranej na štyri víťazstvá 3:0. Zvolenu nepomohla ani zmena na trénerskom poste, keď tím neviedol odvolaný kanadský kouč Jamie Russel, ale jeho doterajší asistent už na hlavnej pozícii Norbert Javorčík.Duel sa už v siedmej minúte predčasne skončil pre domáceho Viedenského, ktorý dostal za seknutie trest do konca zápasu. Hostia išli do vedenia 2:0 v trinástej minúte počas dvanástich sekúnd. Najprv využili presilovku o dvoch hráčov, keď sa pred odkrytou bránkou presadil Santos a vzápätí pridali druhý gól v piatich proti štyrom z hokejky nepokrytého Buca pri žrdi. Aj v druhej tretine Michalovce ťažili z presilovky, vedenie zvyšoval Puliš z dorážky. Následne po nevyužitej šanci Zvolenčana Zuzina bolo už 0:4, keďže Santos z pravej strany presne švihom mieril k vzdialenejšej žrdi. Hrozivý stav tím spod Pustého hradu do prestávky skresal dvoma gólmi, najprv po krížnej prihrávke Lukoseviciusom z kruhu v početnej výhode a potom z medzikružia predviedol peknú bekhendovú koncovku Bondra. Lenže na začiatku tretej tretiny arbitri prehliadli faul Newtona na Haina, z čoho ťažil pohotovou strelou spred bránky Daugavinš a šiesty zásah pridal ešte z veľkého uhla Buc.