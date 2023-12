Hokejisti Zvolena zdolali lídra zo Spišskej Novej Vsi 3:2

HKM Zvolen – HK Spišská Nová Ves 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)



Góly: 40. Langkow (C. Hults), 41. R. Bondra (C. Hults, Mudrák), 58. Langkow (Zuzin) – 40. Myklucha (Ališauskas, Merežko), 60. Drábek (Myklucha). Rozhodovali: M. Korba, Krajčík – Tichý, Gegáň. Vylúčení na 2 min.: 2:3, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 1793 divákov.



Zvolen: Kupsky – Mudrák, C. Hults, Kubka, Rauhauser, Hain, Sládok, Čulík – Kašlík, M. Hults, R. Bondra – Mucha, Viedenský, Zuzin – Marcinek, Langkow, M. Hecl – Csányi, Šiška, Kolenič



Sp. N. Ves: Surák – Merežko, Ališauskas, J. Valach, Žiak, Björkung, Romaňák, Groch – Archambault, Nellis, Bakoš – Burgess, Kerbashian, Majdan – Vandas, Myklucha, Džugan – Hamráček, Bortňák, Drábek



Zvolen 20. decembra (TASR) - Hokejisti Zvolena v 27. kole Tipos extraligy zdolali lídra zo Spišskej Novej Vsi 3:2 a pripísali si tak pod vedením dočasného trénera Norberta Javorčíka prvú výhru. Hostia i napriek strate bodov zostávajú na čele tabuľky.V prvej bezgólovej tretine boli najbližšie ku gólu domáci. Bondra nepremenil trestné strieľanie a Hecl mieril pred odkrytou bránkou do žŕdky. Skóre sa menilo až na samom konci druhej tretiny, keď 50 sekúnd pred prestávkou Langkow v presilovke poslal Zvolen do vedenia, lenže 12 sekúnd pred klaksónom sa na opačnej strane presadil z kruhu Myklucha a bolo 1:1. Z tretej tretiny uplynulo iba 38 sekúnd a po strele C. Hultsa prinavrátil Zvolenčanom vedenie tečom R. Bondra. Spišiaci sa potom snažili vyrovnať, ale necelé dve a pol minúty pred koncom pridal tretí gól Langkow z kruhu spoza protihráča. Napokon v šestici bez brankára deväť sekúnd pred koncom znížil ešte po buly Drábek na 2:3, no čas na tretí zásah už hosťom nezostal.