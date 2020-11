TEL: Kanaďan Helewka mieri na hosťovanie do HKM Zvolen

Zvolen 6. novembra (TASR) - Extraligový klub HKM Zvolen angažoval útočníka Adama Helewku. Pre 25-ročného Kanaďana pôjde o hosťovanie do začiatku kempu v zámorskej AHL. Zvolenský klub informoval o novej akvizícii na svojom oficiálnom webe.



"Adam je univerzálny útočník, ktorý je platný na poste centra aj krídla. Prezentuje sa dobrou celoplošnou hrou a je využiteľný v rôznych herných situáciách," povedal hráčsky skaut HKM Zvolen Patrik Ryba.



Helewku draftoval v roku 2015 klub San Jose Sharks zo 106. miesta, v NHL však doteraz nenastúpil. Jeho doterajšia kariéra sa odvíjala najmä v nižších zámorských súťažiach, no v ročníku 2019/2020 pôsobil v Európe. V jej úvode obliekal dres Barysu Nursultan v KHL, neskôr zamieril do švédskeho Linköpingu. Pred sezónou 2020/2021 podpísal zmluvu s klubom AHL Cleveland Monsters, ktorý je farmou Columbusu Blue Jackets.