Kanaďan Tourigny sa vrátil na Slovensko, podpísal zmluvu so Žilinou

Žilina 1. augusta (TASR) - Kanadský hokejový obranca Miguel Tourigny bude po ročnej prestávke opäť pôsobiť v slovenskej extralige. Jeho novým pôsobiskom sa stal nováčik najvyššej súťaže Vlci Žilina, ktorý o tom informoval na sociálnych sieťach.



Tourignyho draftoval v roku 2022 klub Montreal Canadiens z 216. miesta. Následne však mladý obranca nezostal v zámorí, ale zamieril do Dukly Trenčín. V jej drese odohral sezónu 2022/2023, v ktorej nastúpil do 44 zápasov, v ktorých mal bilanciu 6 gólov, 20 asistencií a 53 trestných minút. V sezóne 2023/2024 si prvýkrát v kariére vyskúšal nižšiu zámorskú súťaž ECHL. Vo farbách Trois-Rivieres Lions odohral celkovo 67 stretnutí, v ktorých si do štatistík pripísal 9 gólov, 32 asistencií, 92 trestných minút a 20 mínusových bodov.



Žilinský klub nedávno informoval aj o pokračovaní spolupráce s obrancom Matúšom Holendom a útočníkom Jakubom Jakubíkom.