Kanadský brankár Coreau skončil v Slovane Bratislava

Bratislava 9. februára (TASR) - Kanadský hokejový brankár Jared Coreau skončil po vzájomnej dohode v extraligovom klube HC Slovan Bratislava. Tím o tom informovala na oficiálnej webstránke.



"Jaredove zranenie je pre nás naďalej rizikové a nebolo by jasné, či by v tejto sezóne dokázal chytať naďalej bez zranenia. Keď nás požiadal o uvoľnenie spod svojho kontraktu, rozhodli sme sa mu vyhovieť," uviedol športový riaditeľ Rostislav Dočekal.



Tridsaťdvaročný Coreau v prebiehajúcej sezóne odchytal až do svojho zranenia 20 zápasov, z toho 7 víťazných. Priemer inkasovaných gólov mal 3,46 na zápas a úspešnosť zákrokov 88,9 percent.



Kanaďan pôsobil v Slovan takmer dve sezóny, keď prišiel pred začiatkom sezóny 2022/23. Jeho kariéra by mala pokračovať v druhej najvyššej švédskej súťaži. Klub zároveň dodal, že ak transferový trh v najbližších dňoch do konca prestupového obdobia (15. február) ponúkne zaujímavú alternatívu, prioritne slovenského brankára, bude sa ju snažiť využiť.