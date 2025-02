Kanadský brankár Emond sa dohodol na spolupráci s Banskou Bystricou

Banská Bystrica 13. februára (TASR) - Kanadský hokejový brankár Zachary Emond sa dohodol na spolupráci s Banskou Bystricou v Tipos extralige. Dvadsaťštyriročný hráč naposledy pôsobil v zámorskej ECHL. Po Urpínom zaplní miesto po odchode Dominika Hrachovinu.



San Jose Sharks ho draftovalo do NHL v roku 2018 v šiestom kole z celkového 176. miesta. V sezóne 2021/22 odohral 12 stretnutí v AHL, do NHL nezasiahol. Vo februári 2023 bol súčasťou výmeny s New Jersey Devils. Na farme "diablov" však priestor nedostal, preto zamieril do tímu Trois-Rivieres Lions, kde strávil okrem prebiehajúcej sezóny aj tú predošlú.



"Vedeli sme, že po odchode Hrachovinu budeme potrebovať znovu vystužiť brankársku pozíciu. V tejto časti sezóny sú na brankárskom trhu veľmi obmedzené možnosti zisku slovenského brankára, preto sme museli hľadať aj mimo Slovenska a zároveň niekoho, kto bude mať zodpovedajúce kvality, aby vytvorili s Eugenom kvalitnú dvojicu. Myslím si, že v Emondovi sme to našli a verím, že sa rýchlo prispôsobí a do play off vytvoria s Rabčanom dobrú dvojicu," vyjadril sa športový manažér Ľuboš Pisár pre oficiálny klubový web Banskej Bystrice.