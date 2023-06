Kanadský obranca McCarthy posilnil Banskú Bystricu

Banská Bystrica 15. júna (TASR) - Kanadský hokejista Connor McCarthy sa stal novou posilou HC ´05 Banská Bystrica. Vedenie účastníka Tipos extraligy sa s obrancom dohodlo na ročnej zmluve.



Pre najnovšiu akvizíciu "baranov" bude Banská Bystrica prvé európske pôsobisko. Dvadsaťsedemročný McCarthy strávil doterajšiu kariéru v zámorských súťažiach. Po pôsobení v univerzitnej lige NCCA si vybojoval dvojročný kontrakt v tíme Bridgeport Islanders, ktorý pôsobí v AHL. V prvej sezóne však odohral len 10 duelov a následne zamieril do ECHL, kde strávil väčšinu ročníka. Podobný scenár sa opakoval aj v uplynulej sezóne, no v drese tímu Worcester Railers (ECHL) odohral až 54 zápasov so ziskom 8 bodov (2+6).



Podľa hlavného trénera Douga Sheddena prichádza do mužstva univerzálny zadák. "Connor je vysoký obranca, ktorý sa na svoju výšku veľmi dobre pohybuje. Mal by byť platným v oslabeniach, no zároveň sa môže so svojou strelou osvedčiť aj v presilovkách. Jeho výška je jeho hlavnou zbraňou," uviedol Shedden pre klubový web. Generálny manažér športovej časti Ľuboš Pisár očakáva od obrancu veľký prínos: "Connor má všetky fyzické parametre a motiváciu. Vyznačuje sa dobrým pohybom a hrou s pukom. Hovorili sme o ňom s viacerými bývalými trénermi, preto spolu s koučom Sheddenom veríme, že je pre náš tím dobrou voľbou."