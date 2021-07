Kanadský obranca Thow podpísal zmluvu s HKM Zvolen

Zvolen 26. júla (TASR) – Kanadský hokejový obranca Aaron Thow podpísal zmluvu s HKM Zvolen.



„Je to dobrý korčuliar platný v defenzíve aj ofenzíve," povedal skaut zvolenského klubu Patrik Ryba pre hkmzvolen.sk.



Pre 26-ročného Thowa pôjde o prvé pôsobisko mimo Severnej Ameriky. Jeho doterajšia kariéra sa odvíjala v nižších zámorských súťažiach. Štyri sezóny pôsobil v univerzitnej súťaži NCAA, šesť zápasov odohral v AHL a v uplynulých dvoch ročníkoch hral v ECHL.



V sezóne 2020/2021 nastúpil v drese Wheeling Nailers do 39 zápasov, v ktorých si do štatistík pripísal 4 góly, 15 asistencií, 31 trestných minút a 6 mínusových bodov. „Myslíme si, že spĺňa kritériá AHL a pre zvolenský tím bude prospešný," uviedol Ryba.