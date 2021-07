Kanadský útočník Berisha pokračuje v Trenčíne

Trenčín 3. júla (TASR) - Kanadský hokejista Aaron Berisha bude obliekať dres Dukly Trenčín aj v nasledujúcej sezóne. S vedením extraligového klubu sa dohodol na predĺžení zmluvy.



Dvadsaťšesťročný útočník s izraelskými koreňmi prišiel pod Matúšov hrad vlani zo Znojma. V základnej časti Tipos extraligy odohral v drese "vojakov" 32 zápasov s bilanciou desať gólov a deväť asistencií, v desiatich dueloch play off pridal deväť kanadských bodov (8+1). "Veľmi sa teším, že budem aj v ďalšom ročníku pokračovať v klube. V minulej sezóne som sa tu mal skvele. Teším sa na všetkých nových chalanov, ktorí prídu do tímu. Verím v dlhú play off s podporou našich fanúšikov," uviedol Berisha vo videopozdrave na facebookovej stránke Dukly.