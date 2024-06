Kanadský útočník Cliff Pu podpísal zmluvu s Michalovcami

Michalovce 20. júna (TASR) - Do kádra hokejistov HK Dukla Ingema Michalovce pribudol 26-ročný kanadský útočník Cliff Pu. Bude to pre neho prvé pôsobisko v slovenskej extralige, uplynulé tri sezóny odohral v KHL. Michalovský klub informoval o novej akvizícii na oficiálnej webstránke.



Cliff Pu má za sebou aj draft NHL, v ktorom si ho v roku 2016 zo 69. miesta vybral klub Buffalo Sabres. Do najprestížnejšej súťaže sa však nedostal. Počas uplynulých troch sezón odohral v KHL celkovo 109 zápasov, v ktorých si do štatistík pripísal 16 gólov a 25 asistencií. Predtým pôsobil v nižších zámorských ligách.



"Cliff prichádza na pozíciu centra. Ide o zodpovedného hráča v obrannom pásme, ktorý je využiteľný aj na oslabenia a dokáže byť produktívny. Jeho silné stránky sú dobré korčuľovanie a kreativita. Na Cliffa sme dostali dobré referencie a prajeme mu, aby naplno využil svoj talent, ktorý v sebe nepochybne má. Veríme, že v Dukle zažije úspešnú sezónu," uviedol športový manažér michalovského klubu Marek Mašlonka.