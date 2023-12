Kapuš po prehre Slovana: Neviem, kam až musíme padnúť

Bratislava 8. decembra (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava utrpeli v piatok piatu domácu prehru v Tipos extralige. Na zimnom štadióne Ondreja Nepelu odohrali desiaty zápas, nad ich sily boli tentoraz hráči Zvolena (2:4). Zverenci Vladimíra Růžičku prehrali tretí zápas z uplynulých štyroch a nespokojnosť s ich výkonmi dali najavo aj fanúšikovia.



Zvolen naopak zvíťazil po dvoch prehrách a v tabuľke sa posunul na 4. miesto. "Bol to pre nás dôležitý zápas. Od rána sme vedeli akú máme úlohu a odzrkadlilo sa to. Bolo to dobrý kolektívny výkon. V druhej tretine sme mali výpadok, ale v tretej sme sa presadili aj v presilovke. Potrebovali sme pred prestávkou takýto výkon a výsledok."



Asistent trénera Slovana Richard Kapuš mal výhrady k výkonom niektorých hráčov: "Je nepochopiteľné, že v tretej tretine sa snažíme hráčov vyburcovať, potrebujeme podať najlepší výkon v sezóne bojovnosťou a obetavosťou a vyjdeme na ľad a nášmu hráčovi niekto ´frnkne´ do nošteka a on prestane hrať. Z toho sme dostali tretí gól. Takýto hráč nie je hodný obliekať dres Slovana."



Nespokojnosť s výkonmi Slovana dali najavo aj členovia fanklubu, ktorí hráčov nepovzbudzovali a atmosféra na štadióne bola komorná. "Fanúšik má právo na názor, ja to chápem. Z našej strany bola zlá prvá tretina, hlavne v obrannom pásme sme robili chyby, tak sme dostali aj prvý gól. Po druhej sme si povedali, že sa musíme zlepšiť, zlepšenie prišlo, ale namiesto jednoduchej koncovky sme si prihrávali. My trénujeme dobre, ale nevieme to preniesť do zápasu. Pripravili sme sa na Zvolen, vedeli sme, čo bude hrať, ale realizácia na ľade je na hráčoch. Nechcem sa vyviňovať, sme na jednej lodi, ale tretia tretina bola pre mňa obrovské sklamanie. Neviem, kam až musíme padnúť, aby sme sa niekam odrazili," netajil rozčarovanie Kapuš.