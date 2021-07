Kaščák absolvuje skúšku v HC 21 Prešov, pribudol brankár Adamko

Prešov 27. júla (TASR) – Slovenský hokejový obranca Eduard Kaščák absolvuje skúšku v extraligovom klube HC 21 Prešov. Do kádra trénera Ernesta Bokroša pribudol aj brankár Kristán Adamko. Klub informoval o novinkách prostredníctvom facebooku.







Pre 25-ročného Kaščáka ide o návrat do materského klubu po ôsmich sezónach, ktoré strávil prevažne v zahraničí. Za sebou má trojročné pôsobenie v mládežníckych súťažiach vo Švédsku aj dve sezóny v tamojšej tretej najvyššej súťaži. Dve sezóny strávil v druhej najvyššej súťaži v Nórsku. Sezónu 2020/2021 začal v poľskom klube Zaglebie Sosnowiec, v priebehu ročníka zamieril do Humenného v Slovenskej hokejovej lige (SHL).



Novou tvárou v bránke koňarov je 20-ročný odchovanec Košíc Adamko. Jeho doterajšia kariéra sa odvíjala v mládežníckych súťažiach na Slovensku, ročníku 2020/2021 naskočil do mužského hokeja v drese Levíc v SHL. V prešovskom tíme vytvorí brankársku dvojicu s Rusom Nikitom Bespalovom a Romanom Petríkom.