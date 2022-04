TEL: Košičania doma pribrzdili Slovan, kapitán Chovan je hrdý na tím

Košice 13. apríla (TASR) - Hokejisti HC Košice nedopustili kritický stav série a po dvoch zápasoch na domácom ľade vyrovnali semifinále play off proti Slovanu na 2:2. Na rozdiel od dvojzápasu v Bratislave dovolili súperovi iba dva góly a pred piatym duelom sa dostali do psychickej výhody.



"Zatiaľ som hrdý na toto mužstvo. Všetci ideme na sto percent," povedal kapitán HC Košice Michal Chovan. Jeho tím zdolal Slovan v pondelok aj v utorok výsledkom 3:1 a po prehrách 2:5 a 2:6 na bratislavskom ľade ukázal, že môže reálne pomýšľať na zdolanie favorita. Ním sú naďalej "belasí," ktorí získali v základnej časti o 22 bodov viac, no Košičania v play off zmazali "papierové" rozdiely. V semifinálovom zápase číslo štyri strhli víťazstvo na svoju stranu gólom v 60. minúte, keď ruský útočník Denis Paršin využil presilovku.



Na jeho góle sa podieľal aj Chovan, na 3:1 krátko na to uzavrel počas powerplay Brian Ihnačák. "Tvrdo sme pracovali po celý zápas a toto je odmena. Záver nám vyšiel. Každý jeden sa môže pozrieť do zrkadla, že dal do toho maximum. V niektorých chvíľach sme sa síce bránili, ale hrali sme to jednoducho. Blokovali sme strely, k tomu nás podržal skvelý ´Riči´ (Dominik Riečický, pozn.) v bránke," zhrnul Chovan, ktorý bol po utorňajšom zápase nadšený z divákov.



V pondelok ich do Steel arény prišlo vyše 7700, v utorok sa ich počet prvýkrát v sezóne dostal cez 8000. "Vidíme, že je to vyrovnaná séria. Bojuje sa o každý kúsok ľadu. Všetci z nášho tímu idú na sto percent a vôbec sa nerieši, kto dáva góly alebo kto nahráva. Všetci hrajú za tím a ak takto pôjdeme ďalej, tak to môžeme zvládnuť. Chcem sa poďakovať aj divákom, ktorí boli náš siedmy hráč a možno aj to nám v závere pomohlo. Vytvorili skvelú atmosféru. Keď sú ľudia späť na tribúnach, tak sa hrá úplne inak," poznamenal Chovan.



Na košickom vyrovnaní série z 0:2 na 2:2 mal výrazný podiel brankár Dominik Riečický. Ten po zápasoch v Bratislave nahradil Andreja Košarišťana a v domácom dvojzápase zmaril 55 z 57 streleckých pokusov slovanistov. Dosiahol 96,49-percentnú úspešnosť zásahov a za stavu 1:0 zmaril v druhom zápase aj trestné strieľanie Marcela Haščáka, ktorý ho deň predtým prekonal po dlhšom úniku. "Som rád, že som aj takto pomohol tímu," stručne zhodnotil svoj výkon, no o to spokojnejší bol s tímovým výsledkom: "V prvých dvoch tretinách to bolo opatrné, v tretej už slovanisti viac vybehli a vyrovnali. Tempo sa potom zmiernilo a za stavu 1:1 nikto nechcel spraviť chybu. Som rád, že sme na konci využili presilovku a vďaka tomu v sérii vyrovnali na 2:2. Celý tím predviedol v dvoch košických zápasoch veľmi dobrý výkon," konštatoval Riečický, ktorý si uvedomoval, že v piatkovom zápase na Slovane to bude znovu ťažké. "V play off nie je žiadny zápas ľahký. Aj prvé dva zápasy na bratislavskom ľade sme odohrali celkom dobre, ale spravili sme zbytočné chyby a slovanisti to využili. Doma sme potom hrali takmer bez chýb. V tom potrebujeme pokračovať, aby sme uspeli," uviedol Riečický.