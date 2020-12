TIPOS EXTRALIGA: Košičania prišli o triumf v závere

Košice 5. decembra (TASR) – Ani päť strelených gólov či nádejný priebežný stav 2:0, 4:2 a 5:3 nepriniesli hokejistom HC Košice víťazstvo nad HK Poprad. V zápase plnom gólov napokon nenadviazali na nedávne víťazstvo 6:2 nad kamzíkmi a prehrali 5:6 po predĺžení.



Napriek tomu videli vo svojej hre veľa pozitív. „Škoda konca zápasu, v ktorom sme prišli o tri body a napokon máme iba jeden. Ale netreba vešať hlavy, naopak, teší nás, že konečne strieľame viac gólov a využívame presilovky," povedal útočník Martin Pospíšil.



Práve jeho zásah zo 4. minúty odštartoval gólové preteky, ktoré vygradovali v závere. Popradčania vyrovnali v čase 59:42 počas hry bez brankára a povzbudení vyrovnaním Patrika Svitanu išli do predĺženia, v ktorom rozhodol Lukáš Handlovský.



„Nemali by sme dostať gól 18 sekúnd pred koncom. Počas zápasu sme boli stále pokorní, celkovo to bol vyrovnaný zápas. Škoda toho záveru," uviedol Pospíšil.



Na priebežných 2:0 zvýšil Michal Chovan, ktorý v tej chvíli ani netušil, že práve dosiahol 500. bod v najvyššej slovenskej súťaži. Košičania strelili v uplynulých dvoch zápasoch 11 gólov, Chovan sa podieľal na šiestich z nich, čím potvrdil nárast formy.



O tej môže hovoriť nielen Martin Réway, ktorého štyri body za asistencie boli viac než celý jeho dovtedajší sezónny sumár, ale aj útočník Bruno Mráz. Ten neskóroval v úvodných 10 zápasoch sezóny, no odvtedy sa v piatich dueloch trafil osemkrát.



Úspešnú sériu natiahol aj v dvojzápase s Popradom. „Samozrejme, že ma to teší, ale je to práca celého tímu. Trebárs hráčov, ktorí vybojujú presilovky, pretože konečne nám to padá aj v nich. Momentálne mi to padá, aj v tých presilovkách ma chalani hľadajú, preto sa snažím využiť vlastnú formu v prospech tímu."



Práve početné výhody boli ešte donedávna slabou stránkou ofenzívy oceliarov, no štyri presilovkové góly z uplynulých dvoch zápasov naznačujú zlepšenie. „Máme na čom stavať. Ja som vravel už pri mojom príchode do Košíc, že toto mužstvo neradno podceňovať. Sú tu hráči, ktorí vedia byť produktívni, nechýbajú ani skúsenejší či talentovaní mladíci," poznamenal Bruno Mráz.