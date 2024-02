Košice neskórovali už 130 minút, Sojka rozhodol a zranil sa

Košice 2. februára (TASR) - Prvýkrát od neúspechu vo štvrťfinále play off 2018 sa hokejistom HC Košice stalo, že neskórovali v dvoch zápasoch po sebe. Stredajší výsledok 0:3 z Michaloviec neodčinili v domácom zápase s Banskou Bystricou a po prehre 0:1 hovoril tréner Dan Ceman aj o frustrácii. Jediným strelcom zápasu bol Dominik Sojka, ktorý si však odniesol nielen príjemný pocit z víťazstva a prvého gólu v sezóne, ale aj zranenie, ktorého rozsah sa dozvie v nasledujúcich dňoch.



Košičania si v stredajšej dohrávke vylámali zuby na michalovskom brankárovi Stanislavovi Škorvánekovi a v piatok neprekonali ani Gaspera Krošelja. "Bolo to frustrujúce. Od druhej tretiny sme sa dostali do hry. Vytvorili sme si šance, no nedokázali sme dostať puk do bránky. Dokážeme si vytvárať šance, no nedarí sa nám premieňať ich," poznamenal Ceman, ktorý si nevedel vysvetliť slabšiu gólovú efektivitu svojich zverencov.



Tí neskórovali už 130 minút, ich zatiaľ posledný presný zásah strelil Hunter Fejes v 51. minúte zápasu s Humenným (3:1). Na Krošelja vyslali 37 striel a nepomohlo im ani päť presiloviek. "Mali sme slabší začiatok zápasu, po inkasovanom góle sa prebrali a prišli aj šance. Vytvorili sme si tlak, žiaľ, efektivita z našej strany nebola. Bez gólu sa nedá zvíťaziť," pripomenul útočník Marek Bartánus, ktorý sa do zostavy "oceliarov" vrátil po zranení a odohral prvý zápas od 3. decembra. "Rozoberieme si tento zápas, no najmä sa musíme sústrediť na nedelňajší duel, ktorý bude pre nás dôležitý," pripomenul Bartánus smerom k nedeli, keď je v Steel aréne na programe duel s novým lídrom Tipos extraligy Popradom.



Banskobystričania ideálne odštartovali svoje minitúrne po východnom Slovensku, na ktorom ich po zápase v Košiciach čaká duel v Humennom. Útočník Dominik Sojka sa do zostavy "baranov" vrátil po zdravotných problémov a svoj prvý duel od 19. novembra tak skoro nezabudne. Brankára Dominika Riečického prekonal prvým gólom v sezóne (a 10. v extraligovej kariére), ktorým rozhodol o cennom víťazstve, no najmä sa opätovne zranil.



Po jednom zo súbojov mal problémy s kolenom, no presnejšiu diagnózu bude poznať až po vyšetreniach. "Aj spoluhráčom v šatni som po zápase povedal, že osobne cítim obrovskú frustráciu. Bol to môj prvý zápas po dlhšom zranení a dopadlo to takto. Som však rád, že mi to spríjemnili víťazstvom," konštatoval Sojka. Tréner banskobystrického tímu Raimo Helminen ocenil kvalitu súpera, no zároveň vyzdvihol brankára Krošelja, ktorý dosiahol tretie čisté konto v sezóne: "Bol to náročný zápas. Domáci výborne korčuľovali, dokázali byť stále v zápase. Mali sme s tým problém, no dokázal nás podržať náš brankár." Krošelja tešilo cenné víťazstvo, pre Banskobystričanov siedme trojbodové z klzísk súperov. "Cítil som sa výborne, pomohli mi aj hráči. Veľa striel zblokovali a zvládli aj hru šiestich proti piatim v závere zápasu. Je to pre nás cenné víťazstvo," poznamenal brankár "baranov."