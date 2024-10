Košice posilnil Archambault, v minulej sezóne hral za Spišiakov

Košice 18. októbra (TASR) - Hokejový klub HC Košice angažoval Kanaďana Oliviera Archambaulta. Tridsaťjedenročný útočník v minulej sezóne pôsobil v Spišskej Novej Vsi a bol s 59 bodmi (14+45) najproduktívnejším hráčom v základnej časti. V play off pridal gól a desať asistencií a pomohol tímu k postupu do finále.



V lete prestúpil do českej extraligy, no v Plzni odohral len osem duelov s bilanciou 1+3. "Olivier bol v minulej sezóne jednoznačne jedným z najvýraznejších útočníkov v lige. Má schopnosť vytvárať ofenzívu z protiútokov a je veľkou zbraňou pri presilovkách. Na našom veľkom ľade by mal excelovať. Mimo ľadu má profesionálny prístup a do našej šatne dobre zapadne. Sme veľmi nadšení, že ho uvidíme na ľade s nami," uviedol tréner "oceliarov" Dan Ceman.



"Ahojte Košičania, som veľmi šťastný, že sa môžem pripojiť k tímu. O klube, meste a fanúšikoch som počul len dobré veci. Uvidíme sa čoskoro," povedal Archambault pre klubový web.