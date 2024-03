Košice postúpili do semifinále, Slovan zdolali v sérii 4:0

4. zápas štvrťfinále play off



HC Slovan Bratislava - HC Košice 2:4 (1:2, 1:0, 0:2)



Góly: 1. Ranford (Pecararo, Maier), 38. Mahbod – 9. Jääskeläinen (Pollock, Mikuš), 16. Bartánus (Pollock, Chovan), 50. Slovák (Šimun, Rogoň), 60. Rogoň (Pollock). Rozhodovali: Novák, J. Konc ml. – Pribula, Stanzel, vylúčení: 5:4 na 2 min., navyše Holway 5+DKZ za faul kolenom a Lalonde 5+DKZ za vrazenie na mantinel, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 8234 divákov.







Slovan: Godla – Holway, Golian, Kubka, Maier, Romančík, Sersen – Pecararo, Findlay, Ranford – Poirier, Mahbod, Takáč – Fominykh, Šille, Žitný – Török, Preisinger, Lukošik – Kukumberg, Dudáš



Košice: Janus – Olsson, Breton, Lalonde, Zech, Ferenc, Šedivý, Beluško, Dravecký – Bartánus, Berger, Chovan – Jääskeläinen, Pollock, Mikúš – Rogoň, Slovák, Šimun – Bartoš, Havrila, Jokeľ







/konečný stav série: 0:4, Košice postúpili do semifinále/



Bratislava 23. marca (TASR) - Hokejisti Košíc postúpili do semifinále play off Tipos extraligy 2023/2024. Vo štvrtom štvrťfinálovom zápase zvíťazili v nedeľu na ľade Slovana Bratislava 4:2 a v sérii triumfovali hladko 4:0.Slovan išiel do vedenia už po 55 sekundách, no Jääskeläinen a Bartánus otočili skóre. Na konci druhej tretiny vyrovnal Mahbod, no v 50. minúte dal rozhodujúci gól Slovák a do prázdnej bránky pridal poistku Rogoň. Košice tak zdolali Slovan aj v ôsmom zápase v tejto sezóne.