Košice prehĺbili domácu mizériu, Bakoš udržal nádej SNV na Pašeka

Košice 1. marca (TASR) - Hokejisti Spišskej Novej Vsi si víťazstvom na ľade HC Košice 2:1 po samostatných nájazdoch udržali nádej na prvenstvo v základnej časti Tipos extraligy. Proti "oceliarom" nebodovali iba v jednom zo šiestich vzájomných zápasov v tejto sezóne, v štyroch z nich triumfovali a v piatok zvýraznili ich nelichotivú bilanciu na domácom ľade. Košičania prehrali pred vlastnými fanúšikmi desiaty zápas z uplynulých dvanástich. V domácom prostredí nazbierali menej bodov iba Trenčín, Nové Zámky a Humenné.



Košičania prehrali uplynulé štyri domáce zápasy, hoci do stretnutia proti Spišiakom vstúpili lepšie. V prvej tretine si vypracovali viac šancí než súper a keď Shawn Lalonde strelil v presilovke svoj prvý extraligový gól, viedli 1:0. Brankár Spišiakov Marcel Melicherčík však už v ďalšom priebehu neinkasoval a po 31 zákrokoch si odniesol 95-percentnú úspešnosť zásahov. Spišiaci postupne zmenili obraz hry a od druhej tretiny boli ofenzívne aktívnejší. "Bol to bojovný zápas, mal parametre play off. Mrzí nás, že sme to neudržali na výsledok 1:0, ale taký je hokej. Prvá tretina bola z našej strany dobrá a po nej sa nám celkom darilo držať výsledok," uviedol útočník Tomáš Mikúš, ktorého mrzela aj neúspešná presilovka piatich proti trom v predĺžení: "To je vždy veľká šanca na víťazstvo. Žiaľ, dnes nám to tam nepadlo. Verím, že si to šetríme na play off." V zápase so Spišiakmi sa skončila jeho päťzápasová séria, počas ktorej skóroval v každom zápase. Brankára súpera prekonal aj v tomto stretnutí, no jeho gól zo samostatných nájazdov nebol víťazný a tak si na desiaty presný zásah v drese "oceliarov" bude musieť počkať.



Trénerovi košického tímu Danovi Cemanovi chýbali útočníci Hunter Fejes, Marek Bartánus, Chase Berger i obranca Cooper Zech. Svojim zverencom vyčítal najmä slabú úspešnosť premieňania šancí. "Mali sme dobrú prvú tretinu, no po nej to bolo stále iba 1:0. V druhej časti sme sa zbytočne zbavovali pukov v útočnom pásme a hra sa presúvala pred nášho brankára. Vyplynuli z toho situácie, keď sme sa v obrannom pásme dostávali pod tlak. Neskôr sme prišli o Patrika Lampera a museli sme improvizovať so zostavou. Nedarí sa nám premieňať šance. V dnešnom zápase sa mi páčila štruktúra našej hry, bola najlepšia za nedávne obdobie. Musíme sa dať dokopy aj po zdravotnej stránke a pokračovať v našom úsilí," uviedol Ceman.



Spišiaci zvíťazili vo štvrtom z uplynulých piatich zápasov, čím naznačili, že nedávna séria siedmich prehier už patrí minulosti. Dve kolá pred koncom základnej figurujú v tabuľke na 3. mieste s 5-bodovou stratou na Poprad a s rovnakým bodovým ziskom ako Michalovce. Víťazstvo, hoci "iba" dvojbodové, im udržalo nádej na zisk Pohára Dušana Pašeka za víťazstvo v základnej časti. V Košiciach zvládli náročnú prvú tretinu, no v ďalších dvoch prestrieľali súpera 27:11. Zvládli aj kritický moment v predĺžení, keď úspešne čelili dvojnásobnému oslabeniu a nájazdy Oliviera Archambaulta, Kalea Kerbashiana a Martina Bakoša znamenali 29. víťazstvo v sezóne. "Bol to zápas ako v play off. Oba tímy mali šance, hralo sa tvrdo a dohrávali sme súboje. Prvá tretina nám nevyšla, ale potom sme sa naštartovali. Po zvyšok zápasu sme už hrali lepšie," poznamenal útočník Oleksij Myklucha, ktorý gólom v 54. minúte vyrovnal na 1:1.



O víťazovi napokon rozhodol samostatný nájazd Martina Bakoša. Skúsený útočník sa v prvom pokuse rozhodol prekvapiť brankára Dominika Riečického efektným zakončením s hokejkou medzi nohami, no to mu nevyšlo. V druhom nájazde už bol úspešnejší jednoduchším zakončením, ktorým ukončil zápas. "Samostatné nájazdy mám rád. Čakali sme veľký tlak Košíc v úvode zápasu. Až na jeden inkasovaný gól sme to celkom zvládli, hoci to na strely vyzeralo hrôzostrašne. Od druhej tretiny sme však pridali, napokon sme súpera aj prestrieľali," poznamenal Bakoš. Spokojný s výsledkom bol aj asistent trénera hostí Vladimír Záborský: "Začali sme ustráchane, no po prvej tretine sme si niečo povedali a zmenili systémové veci. Od druhej tretiny sme boli viac než vyrovnaným súperom pre domácich. Šance boli na oboch stranách. Nám sa podarilo vyrovnať v tretej tretine po veľkej snahe. Neskôr sme v predĺžení ubránili oslabenie troch proti piatim, za to patrí klobúk dolu pred našou oslabovkovou formáciou."