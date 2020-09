Košice sa pokúsia preložiť prvý zápas

Košice 9. septembra (TASR) – Hokejisti HC Košice budú môcť odohrať zápas v domácej Steel Aréne až 5. októbra, preto sa s vedením HKM Zvolen pokúsia nájsť riešenie zápasu 1. kola. Ten je na programe 2. októbra a do Košíc by mali zavítať práve Zvolenčania.



„V spolupráci so zástupcami Steel Arény a HKM Zvolen sa pokúsime nájsť náhradné riešenie," uviedol riaditeľ marketingu HC Košice Stanislav Mucha.



Košičania sa už niekoľko týždňov pripravujú v menšej Crow Aréne a všetky predsezónne zápasy odohrajú na klziskách súperov. Proces výroby ľadovej plochy v Steel Aréne sa začne po revíznych úkonoch až 1. októbra a prvý zápas sa môže konať o štyri dni. Tým je definitívne potvrdené, že aj v sezóne 2020/2021 budú hrať oceliari domáce zápasy v Steel Aréne.



„Rozhodnutie Správnej rady Steel Arény nás potešilo a sme vďační, že hokej bude môcť pokračovať v tejto aréne. Začiatok sezóny nám skomplikoval žreb 1. kola Tipos extraligy, ktorý nám prisúdil hokejistov Zvolena. Tí sa budú v novej sezóne deliť o domáce prostredie s Banskou Bystricou, a tak bude prípadná výmena prostredia v prvom kole so Zvolenom komplikovaná," poznamenal Mucha.



Košický klub bude v najbližších týždňoch analyzovať možnosti rozloženia sedadiel pre rôzne úrovne obmedzenia kapacity a s nimi spojené bezpečnostné opatrenia.



„Z finančného hľadiska je pre chod klubu nevyhnutné pre predaj vstupeniek využívať minimálne 50 percent kapacity arény. Ako súčasť APHK budeme apelovať na štátne autority. Bez divákov na štadióne alebo finančných kompenzácií nemôžu slovenské kluby dlhodobo fungovať. Všetci spoločne dúfame, že sa podarí nájsť riešenie, ktoré zachráni slovenský hokej pred totálnym úpadkom," uviedol Mucha.