Košice už dva roky nevyhrali nad Slovanom, Ceman vnímal zlepšenie

Košice 2. marca (TASR) - Výsledok dohrávky 35. kola hokejovej Tipos extraligy medzi HC Košice a HC Slovan Bratislava (3:5) ovplyvnil úvod zápasu, v ktorom strelili hostia dva góly. Zhodli sa na tom tréneri oboch tímov Dan Ceman a Andrej Podkonický. Pre kanadského kouča domácich išlo o neúspešnú premiéru v novom pôsobisku.



Košický klub angažoval Cemana po nedávnom odvolaní Fína Kalleho Kaskinena. Kanaďan v utorok sledoval z hľadiska domáce víťazstvo Košičanov nad Nitrou, pričom tím viedol jeho súčasný asistent Timo Saarikoski. V zápase so Slovanom sa už postavil na striedačku, no úvodné minúty si predstavoval inak. V 3. minúte Miroslav Preisinger potrestal chybu brankára Andreja Košarišťana, ktorého o dve minúty prekonal aj Martin Belluš. "Po nešťastnej komunikácii brankára s obrancami sme inkasovali prvý gól a po ďalšej chybe, tentoraz v defenzíve, sme inkasovali druhý. Aj v následných minútach sme hrali zle, akoby sme boli šokovaní z rýchlych gólov. V druhej tretine to bolo z našej strany veľmi dobré. To, čo sme si povedali, že treba zlepšiť, začalo fungovať. Videl som veľkú zmenu oproti predošlému zápasu (proti Nitre, pozn.). V tretej tretine sme mali veľa šancí na skórovanie, no už sme nedokázali vyrovnať," poznamenal Ceman.



S opačnými pocitmi hodnotil zápas kormidelník "belasých" Andrej Podkonický. "Zachytili sme začiatok, keď sme strelili šťastný prvý gól. Hneď potom sme dali druhý a to zastavilo Košice. Prvú tretinu sme odohrali veľmi dobre, mohli sme dať aj ďalšie góly. Vytvorili sme si tlak, boli sme lepším tímom. Košice boli zaskočené rýchlymi gólmi. Druhú tretinu sme začali zbytočným faulom, po ktorom sme dostali gól. Košičanov sme tým dostali na koňa, mali šance a zatlačili nás. Po góle na 1:3 sme znovu hrali veľmi dobre, ale znovu sa zopakovala situácia, keď sme po hlúpom faule inkasovali. Košice si v závere vytvorili tlak. Ja som rád, že sme to zvládli. Dnes sme podali veľmi dobrý tímový výkon," poznamenal Podkonický, pre ktorého to bol tretí zápas a druhé víťazstvo v pozícii hlavného trénera Slovana. "Belasí" zdolali Košice aj vo štvrtom vzájomnom zápase prebiehajúcej sezóny 2021/2022. Rovnakú bilanciu mali s "oceliarmi" aj v predošlom ročníku a ich víťazná séria nad týmto súperom trvá už osem mesiacov. Zatiaľ posledné víťazstvo Košíc nad Slovanom je z 1. marca 2020, keď v hlavnom meste zvíťazili 4:1.