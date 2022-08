Košice začali bez legionárov, no s Tyborom či Linetom

Košice 1. augusta (TASR) - Prvý spoločný tréning hokejistov HC Košice v príprave na sezónu 2022/2023 poznačili absencie legionárov i lekárske prehliadky, pričom na ľad vyšla iba hŕstka hráčov. Nechýbali však nové akvizície Radoslav Tybor, Patrik Lamper, Jakub Linet a ani Jakub Ferenc, ktorý požiadal o slovenské občianstvo. Tréningy s plným počtom hráčov a kompletným realizačným tímom majú "oceliari" na programe od utorka 2. augusta.



Už od prvého dňa prípravy sa tím usadil v domácej Steel aréne, v ktorej má k dispozícii potrebné zázemie pre tréningový proces na ľade i v posilňovni. Po sezóne 2021/2022, ktorá sa pre Košičanov skončila prehrou v rozhodujúcom siedmom semifinálovom zápase so Slovanom Bratislava, nastalo v kádri viacero zmien. V tíme už nie je ani jeden cudzinec z vlaňajšieho kádra a pozíciu legionárskej posily budú chcieť potvrdiť švédsky obranca Jens Olsson, fínsky útočník Joona Jääskeläinen a Kanaďania Jordon Southorn, Colin Campbell a Patrick Watling. K legionárom zatiaľ patrí aj 33-ročný český obranca Jakub Ferenc.



Narodil sa v Levoči a vďaka slovenskej národnosti by popri českom občianstve rád získal slovenské. "Pracujeme na tom. Mám podanú žiadosť, takže uvidíme, ako dlho to potrvá," prezradil Ferenc pre TASR. Košický klub mal o dvojmetrového obrancu, ktorý odohral 246 zápasov v českej extralige, dlhodobý záujem. "Už počas sezóny 2021/2022 sa ozval pán Spilar. Mal som však podpísanú zmluvu, k tomu sa mi narodila dcéra a nemal som dôvod prestupovať. Boli sme však dohodnutí, že po vypršaní zmluvy sa znovu skontaktujeme a porozprávame sa. Z ponúk, ktoré som mal, sa mi najviac páčila práve košická. Dlhodobý záujem ma určite potešil," poznamenal Ferenc, ktorý v závere sezóny 2021/2022 odišiel zo Zlína do nemeckého Freiburgu. Český klub si následne neudržal extraligovú príslušnosť a vypadol z najvyššej súťaže. Aj preto by Ferenc v novom pôsobisku rád zažil väčšiu radosť z hokeja: "Bol to jeden z dôvodov, pre ktoré som sa rozhodol pre Košice. V Zlíne sme v nedávnych sezónach nemali práve najlepšie výsledky. Chcem v sezóne viac zápasov vyhrať než prehrať, navyše sú v klube vysoké ambície, takže sa veľmi teším na novú výzvu."



Na prvom spoločnom tréningu košického tímu nechýbal ani slovenský útočník Patrik Lamper. Pre 23-ročného krídelníka pôjde o prvé extraligové pôsobisko mimo Banskej Bystrice. V jej drese pôsobil aj pod vedením súčasného kormidelníka "oceliarov" Dana Cemana. "S košickým klubom sme sa dohodli pomerne rýchlo. Veľmi zavážila osobnosť trénera Cemana, ktorého poznám z Banskej Bystrice. Myslím si, že moje úlohy v tíme budú podobné, ako v Banskej Bystrici," uviedol Lamper pre TASR.



Útočník Jakub Linet nastupoval v košickom drese počas sezóny 2021/2022 v rámci hosťovania zo Žiliny. Podľa dohody sa po jeho konci vrátil pod Dubeň a sezónu dohral v drese tamojších "vlkov". Spokojnosť s výkonmi v Košiciach však vyústila do opätovného záujmu a podpisu riadnej zmluvy. "Po mojom odchode, resp. návrate do Žiliny sme s košickým klubom zostali v kontakte. Už po baráži s Liptovským Mikulášom sa mi manažér Gabriel Spilar ozval s tým, že by bol rád, keby som sa vrátil. V Košiciach boli so mnou spokojní a to ma teší. Aj teraz sa pokúsim nesklamať a podávať čo najlepšie výkony. Tvorí sa veľmi silné mužstvo. Všetko sa ukáže až na ľade, no myslím si, že to vyzerá veľmi dobre," poznamenal Linet.



S povesťou produktívneho útočníka prišiel do HC Košice Radoslav Tybor. Jeho predčasný koniec v Dukle Trenčín viacerých prekvapil, rovnako tak aj príchod k "oceliarom". "S Trenčínom som v lete 2021 podpísal zmluvu na tri sezóny. Prišli však problémy s financiami, klub ide rekonštruovať štadión a nezhodli sme sa na určitých veciach. Myslel som si, že zostanem v Trenčíne. V podstate náhodne sme sa stretli s 'Gabim', porozprávali sme sa a napokon to dopadlo tak, že som prišiel do Košíc. Chcem tímu pomôcť produktivitou a keďže som zatiaľ nedosiahol výrazný úspech, tak by som predovšetkým rád bojoval o titul. Verím, že si všetko 'sadne' a že vytvoríme skvelú partiu," uviedol Tybor pre TASR.



Košický tím má v pláne osem prípravných zápasov. Doma privíta Miškovec a Žilinu, predstaví sa v Spišskej Novej Vsi, v Olomouci, v Humennom a absolvuje aj turnaj vo švédskom Södertälje. Generálkou na extraligu mal byť súboj s účastníkom Ice Hockey League (IHL) Bratislava Capitals, klub však ukončil svoju činnosť.







rozpis prípravných zápasov HC Košice:



piatok 12. augusta: Košice - DVTK Jegesmedvék Miškovec



utorok 16. augusta: HK Spišská Nová Ves - Košice



štvrtok 18. augusta: Košice - Žilina



utorok 23. augusta: HC Olomouc - Košice



štvrtok 25. augusta: HC 19 Humenné - Košice



piatok 2. septembra: Södertälje SK - Košice (turnaj v Södertälje/Švéd.)



sobota 3. septembra: BIK Karlskoga - Košice



nedeľa 4. septembra: Örebro HK - Košice (turnaj v Södertälje/Švéd.)







káder HC Košice:



brankári: Patrik Jurčák, Andrej Košarišťan, Dominik Riečický



obrancovia: Radek Deyl, Jakub Ferenc, Miroslav Novota, Jens Olsson (Švéd.), Ladislav Romančík, Eduard Šedivý, Jordon Southorn (Kan.)



útočníci: Marek Bartánus, Colin Campbell (Kan.), Michal Chovan, Matúš Havrila, Oliver Jokeľ, Joona Jääskeläinen (Fín.), Patrik Lamper, Jakub Linet, Juraj Milý, Patrik Rogoň, Marek Slovák, Radoslav Tybor, Patrick Watling (Kan.), Lukáš Vaculík, Andrej Kiss, Oleksandr Plochotnik (všetci z jun.)