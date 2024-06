Košice získali útočníka Karaffu

Košice 25. júna (TASR) - Hokejový klub HC Košice sa dohodol na spolupráci so slovenským útočníkom Romanom Karaffom.



Dvadsaťpäťročný hokejista pôsobil vo Švajčiarsku od kategórie dorastu. Za tím EHC Biel-Bienne, kde hokejovo vyrastal, odohral aj niekoľko zápasov v najvyššej švajčiarskej lige. Do Košíc prišiel z tímu HC Sierre, ktorý hrá druhú najvyššiu súťaž. "Roman k nám prichádza po dlhoročnom pôsobení vo Švajčiarsku. Je to dobrý korčuliar v dobrom veku. Navyše je univerzál, ktorého vieme využiť na všetkých postoch. Veríme, že prinesie konkurenciu do mužstva a presadí sa do základnej zostavy," uviedol pre klubový web športový manažér Gabriel Spilar.



"Veľmi sa teším na Košice. Vraciam sa na Slovensko po 10 rokoch. Je to pre mňa nová výzva a už sa neviem dočkať sezóny. Pre mňa boli vždy Košice výzva a veľkoklub na Slovensku s bohatou históriou a tradíciou," uviedol Karaffa.