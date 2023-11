Kriška skončil v Humennom, naznačil aj koniec kariéry

Humenné 26. novembra (TASR) - Slovenský hokejový útočník Martin Kriška ukončil svoje pôsobenie v klube HC 19 Humenné. Vo videu, ktoré klub zverejnil na sociálnych sieťach naznačil aj koniec kariéry a priznal, že tímu už nemal čo odovzdať. Posledný zápas v drese nováčika extraligy odohral v piatkovom stretnutí 20. kola, v ktorom Humenné zdolalo na domácom ľade Liptovský Mikuláš 5:4.



Kriška odohral prevažnú časť kariéry práve v drese materského Liptovského Mikuláša. Po zmenách vo vedení klubu sa v lete 2023 rozhodol pre zmenu pôsobiska a prijal ponuku z Humenného. V drese priebežne posledného tímu extraligy nastúpil do 20 stretnutí, v ktorých si do štatistík pripísal 9 bodov za asistencie. "Letí to a vek nezastavíme. Cítim to tak, že už som nemal čo odovzdať mužstvu. Snažil som sa dať zo seba všetko. Bola to krásna a dlhá cesta, hoci nevravím, že to bol môj posledný zápas v kariére. Nikdy nehovor nikdy. Určite však bol posledný v drese Humenného," uviedol 39-ročný Kriška.