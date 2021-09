VIDEO: Najvyššia hokejová liga vstúpi do 29. ročníka

Dôležité dátumy sezóny 2021/22 v Tipos Extralige:



1. kolo základnej časti: 24. septembra 2021



záverečné kolo základnej časti: 15. marca 2022



začiatok predkola play off: 18. marca 2022



začiatok štvrťfinále: 25. marca 2022



najneskorší termín pre spoznanie nového majstra: 7. mája 2022



program 1. kola TIPOS Extraligy 2021/2022, piatok 24. septembra:



16.30 HK DUKLA Ingema Michalovce – HC Mikron Nové Zámky



17.00 MHK 32 Liptovský Mikuláš – HK Poprad



18.00 HKM Zvolen – HK Spišská Nová Ves



18.00 HK Nitra – HC Košice



18.00 HC 21 Prešov – HC ´05 Banská Bystrica



19.00 HC SLOVAN Bratislava – HK DUKLA Trenčín

Bratislava 22. septembra (TASR) – Najvyššia slovenská hokejová súťaž vstúpi do 29. ročníka. Predstavitelia Tipos extraligy veria, že aj v novom ročníku potvrdia stúpajúcu formu súťaže a opäť chcú dať viac priestoru mladším hráčom a vychovať talenty aj pre národný tím.uviedla riaditeľka Asociácie profesionálnych hokejových klubov (APHK) Aneta Büdiová.Nová sezóna odštartuje už v piatok 24. septembra. Úradujúci majster HKM Zvolen sa v úvodnom kole základnej časti stretne s nováčikom HK Spišská Nová Ves. Extraliga má v sezóne 2021/22 dvanásť účastníkov. Všetky kluby sú slovenské, keďže maďarský zástupca DVTK Jegesmedvék Miškovec sa rozhodol v extralige nepokračovať. Na ligovej mape už nefiguruje ani Detva, klubová licencia sa presunula do Prešova. Každý tím odohrá v základnej časti päťdesiat zápasov. Všetky mužstvá sa navzájom stretnú štyrikrát, dvakrát doma a dvakrát vonku. S regionálnymi rivalmi odohrá každý tím navyše ďalšie dva zápasy.Prvých šesť tímov po základnej časti si zabezpečí priamu účasť v play off, tímy na 7.-10. mieste sa predstavia v kvalifikácii. Jedenástemu mužstvu sa po ZČ skončí sezóna, dvanáste bude hrať o zotrvanie v baráži s víťazom Tipos Slovenskej hokejovej ligy (SHL). Ak to bude farmársky tím, do baráže pôjde druhý finalista. V prípade, že by boli vo finále play off SHL dva farmárske tímy, baráž by sa nehrala.S výnimkou niekoľkých zápasov sa takmer celý predchádzajúci ročník odohral bez prítomnosti fanúšikov na tribúnach. V súčasnosti zástupcovia klubov veria, že stretnutia uvidí naživo čo najviac divákov.pokračovala Büdiová, ktorá uviedla, že približne 80 percent hráčov je zaočkovaných, pre ostatných platia pravidlá zdravotníckych orgánov SR.Ak sa opäť zatvoria štadióny pre divákov, vedenie súťaže má pripravené viaceré platformy, ako priblíži zápasy fanúšikom.uviedla Büdiová.Na novú sezónu sa teší aj sedemnásťročný obranca Šimon Nemec, ktorý verí, že sa postupne prepracuje medzi lídrov HK Nitra.uviedol Nemec.Podobne by chcel zvládnuť novú sezónu aj jeho rovesník, útočník Popradu Filip Mešár.