Liptáci doma podľahli Zvolenu 2:5, Jančuška: Zaostali sme len góloch

Prečítajte si aj: Hokejisti Zvolena zvíťazili nad Liptákmi, na Slovan strácajú päť bodov

Liptovský Mikuláš 11. januára (TASR) - Podľa trénera hokejistov Liptovského Mikuláša Milana Jančušku nezodpovedal výsledok zápasu so Zvolenom predvedenej hre. Jeho zverenci podľahli v utorkovom zápase 48. kola Tipos extraligy na domácom ľade 2:5, pričom podľa kormidelníka zaostali iba v koncovke. Po 22. prehre v prebiehajúcej sezóne 2021/2022 sú naďalej na poslednom 12. mieste tabuľky, Zvolen zaostáva za vedúcim Slovanom Bratislava o 5 bodov.Podľa počtu striel (33:35) priniesol duel posledného tímu tabuľky s druhým vyrovnaný hokej. Hostia si v 2. tretine vypracovali dvojgólový náskok (2:0, 3:1), ktorý bol napokon rozhodujúci.povedal Milan Jančuška.Jeho zverenci prehrali so Zvolenom uplynulé tri vzájomné zápasy v prebiehajúcom ročníku. Na 12. mieste majú 4-bodové manko na predposledné Nové Zámky.Pre hokejistov Zvolena to bolo tretie víťazstvo po sebe. V ich bránke opäť nastúpil Adam Trenčan, ktorý neinkasoval v predošlom stretnutí s Banskou Bystricou (1:0). Darilo sa mu aj tentoraz, keď zmaril 31 striel domácich. Asistent trénera hostí Andrej Kmeč bol rád za ďalšie tri body do tabuľky.uviedol Kmeč.