Liptáci trikrát viedli, no odišli s bodom, Faith: Každý sa počíta

Nitra 4. februára (TASR) - Hokejisti Nitry aspoň raz v sezóne zdolali už všetkých 11 súperov z Tipos extraligy. "Corgoni" uspeli v nedeľňajšom stretnutí 42. kola proti Liptovskému Mikulášu (5:4 po predĺžení), s ktorým ako jediným v doterajšom priebehu sezóny nebodovali. Dynamický duel s množstvom príležitostí a prečíslení potešil oko diváka, menej však trénerov oboch tímov.



"Dobrý a atraktívny zápas pre diváka s veľa šancami na oboch stranách. Myslím si, že spravodlivo remízový a rozhodlo sa v predĺžení. My sme nevystrelili, súper rozhodol z prvej strely. Musíme byť spokojní s každým bodom, pretože sa budú počítať všetky. Chceli sme zobrať aj ten druhý, no neodchádzame úplne skleslí," uviedol po stretnutí hosťujúci tréner Juraj Faith.



Dôležitý moment priniesol úvod prostrednej časti hry, keď sa zdalo, že hostia odskočia do dvojgólového vedenia. Neprehľadnú situáciu zakončil presnou strelou Jakub Žilka, domáca striedačka, ako aj hráči na ľade však okamžite signalizovali, že puk sa pred gólovým momentom dotkol ochrannej siete a rozhodcovia mali hru prerušiť. Hlavní arbitri napokon išli situáciu skonzultovať s videorozhodcom a dali Nitranom za pravdu. "Corgoňov" to nakoplo a po presných zásahoch Brenta Gatesa a Samuela Bučeka si vypracovali dôležité vedenie. "Mali sme aj lepšie zápasy, toto nebol náš výnimočný. Sme radi, že po tom, ako sme prehrávali dvakrát, sme sa dostali späť do hry a otočili to. Hlavne štvrtý gól v tretej tretine nás trochu zrazil do kolien. Som rád, že chalani zabojovali a máme dva body," povedal Dušan Milo, asistent trénera Nitry.



Nitrania zdolali Liptákov prvýkrát v sezóne a upravili nepriaznivú bilanciu vzájomných stretnutí na 1:3. "Majú kvalitných legionárov, domáci hráči sú tiež slušní, takže majú dobré mužstvo. Myslím si, že v play off ešte zamiešajú karty," poznamenal Milo.