Liptáci získali brankára Rychlíka aj legionárov Wardleyho a Berryho

Liptovský Mikuláš 27. júla (TASR) - Slovenský hokejový brankár Roman Rychlík zmenil pôsobisko v Tipos extralige, keď zamieril z HK Poprad do MHk 32 Liptovský Mikuláš. Do kádra Liptákov pribudol aj kanadský obranca Evan Wardley a americký útočník Matt Berry. Klub informoval o nových akvizíciách na sociálnych sieťach.



Rychlík zamieril do Popradu v roku 2016 z rodného Trebišova a dres "kamzíkov" si obliekal v mládežníckych kategóriách aj v mužskom hokeji. Počas uplynulých troch ročníkov nastúpil do 22 zápasov v najvyššej súťaži, hernú prax si udržiaval aj na hosťovaniach v Slovenskej hokejovej lige.



Pre 29-ročného Wardleyho aj o rok staršieho Berryho pôjde o prvý angažmán v Európe. Ich doterajšie kariéry sa odohrávali v nižších zámorských súťažiach ECHL a AHL. Wardley absolvoval uplynulú sezónu 2022/2023 v tímoch South Carolina Stingrays a Greenville Swamp Rabbits. Nastúpil v nej celkovo do 56 zápasov, v ktorých nazbieral 14 kanadských bodov za 4 góly a 10 asistencií, k nim pridal 128 trestných minút. Berry bol v základnej časti tretí v produktivite tímu Cincinnati Cyclones v ECHL. V 63 dueloch nazbieral 61 bodov za 17 gólov a 44 asistencií. V 11 zápasoch play off mal bilanciu 2+1.