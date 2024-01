Liptákom chýbala na Slovane presnosť, Faith: V koncovke sa trápime

Bratislava 26. januára (TASR) - Štyri zápasy trvala šnúra prehier hokejistov Slovana Bratislava s Liptovským Mikulášom. Bratislavčania túto sériu pretrhli v piatkovom domácom zápase 39. kola Tipos extraligy po obetavom výkone, ktorý pochválil aj tréner Peter Oremus. Slovan zdolal Liptákov 3:1.



Hostia hrali svoj najlepší hokej v tretej tretine. V závere si vypracovali veľký tlak, ktorý umocnila aj ich početná výhoda a následne hra bez brankára, ale v tejto časti hry zasa hral Slovan najobetavejšie. "Pre nás to je frustrujúce. V druhej tretine sme sa ujali vedenia, hoci to bola paradoxne najslabšia tretina z našej strany. Potom sme si dali vlastný gól, dostali sme ho v oslabení o dvoch hráčov. Štyridsať minút sme hrali dobrý hokej, boli sme lepší, ale opäť sa potvrdilo, že nevieme dávať góly. Koncovka nám nejde. V závere sme hrali proti brankárovi Godlovi, netrafili sme prázdnu bránku, pochytal, čo sa dalo. Minimálne bod sme si zaslúžili, ale výsledok je, aký je," uviedol tréner hostí Juraj Faith.



Slovan potiahol ako správny kapitán Michal Sersen, na triumfe sa podieľal gólom a asistenciou. Asistent trénera domácich Andrej Kmeč však nebol po zápase úplne spokojný: "Pre nás sú to dôležité body, no nie všetko bolo ideálne. Boli lepšie aj horšie fázy, ale máme body, to je dôležité. V závere sme to po zbytočnom faule ustáli. Striedali sme dobré fázy hry so slabšími, ale opakujem - sme radi za víťazstvo."