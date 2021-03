Nitra triumfovala, Hokejisti HC'05 Banská Bystrica zvalcovali Liptákov

MHk 32 Liptovský Mikuláš - HC'05 Banská Bystrica 2:7 (2:2, 0:3, 0:2)

Góly: 19. Dunčko (Michalík, Valtola), 20. Štrauch (Uhrík, Droppa) – 9. Breton (Ihnačák, Faško-Rudáš), 17. Lamper (Faško-Rudáš, Ďatelinka), 22. Breton (Ihnačák, Lamper), 22. Mlynarovič (Vašaš), 24. Jago (Breton, D’Aoust), 41. Ihnačák (Faško-Rudáš, Breton), 43. Výhonský (Tamáši). Rozhodovali: Štefik, Müllner - Hercog, Jurčiak, vylúčení: 2:2 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, bez divákov



MHk 32 Liptovský Mikuláš: Bátory (22. Kozel, 43. Bátory) – Droppa, Kurali, Pavúk, Mezovský, Valtola, Rusina, Duran – Huna, Uhrík, Štrauch – Michalík, Oško, Dunčko – Vybiral, Haluška, Kiss – Židek, Parobek, Kalousek



HC'05 Banská Bystrica: Belányi – Jago, Breton, Ďatelinka, Cardwell, Bdžoch, Ganz, Kriška, Hudec – Faško-Rudáš, Ihnačák, Lamper – Vašaš, Mlynarovič, Melcher – D’Aoust, Sojka, Sloboda – Výhonský, Tamáši, Kabáč

HC Dukla Trenčín - HC Slovan Bratislava

HC Dukla Trenčín - HC Slovan Bratislava 3:2 pp a sn (1:0, 1:2, 0:0 – 0:0, 1:0)

Góly: 13. Okuliar (Bokroš, Starosta), 40. Reddick, rozhodujúci sam. nájazd Okuliar – 27. Gašpar (Harris), 32. Ališauskas (Urbánek, Brodzinski). Rozhodovali: Novák, Žák – D.Konc ml., J.Konc ml., vylúčení: 6:6 na 2 min., navyše Jendek 5+DKZ za napadnutie zozadu, presilovky a oslabenia: 0:0, bez divákov.



Trenčín: Karjalainen (65. Valent) – Lemcke, Ackered, Bokroš, Starosta, Rajnoha, Jalasvaara, Honzek – Berisha, Paukovček, Hecl – Kukuča, Rehuš, Okuliar – Chromiak, Reddick, Kettunen – Sádecký, Švec, Sojčík



Slovan: Gudlevskis – Ališauskas, J.Valach, Štajnoch, Bačík, Brodzinski, Maier, Ožvald, Beňo – O'Donnell, Harris, Gašpar – Urbánek, Zigo, Matoušek – Rapáč, Bortňák, Kundrík – Lukošík, Kytnár, Jendek

tabuľka:



1. Zvolen 47 24 8 6 9 161:115 94



2. Poprad 47 25 7 3 12 174:120 92



3. Michalovce 47 24 7 4 12 144:112 90



4. Slovan 47 25 5 4 13 140:109 89



5. Nitra 47 24 3 7 13 157:148 85



6. Detva 47 21 4 6 16 147:133 77



--------------------------------------



7. Trenčín 47 20 6 4 17 161:123 76



8. Košice 47 19 7 3 18 141:118 74



9. B.Bystrica 47 13 5 5 24 128:163 54



10. Nové Zámky 47 12 5 7 23 119:133 53



--------------------------------------



11. Miškovec 47 9 3 8 27 107:168 41



12. L.Mikuláš 47 6 0 3 38 100:237 18

HK Nitra - HC Mikron Nové Zámky

HK Nitra - HC Mikron Nové Zámky 4:2 (3:0, 1:0, 0:2)

Góly: 6. Slovák (Tvrdoň), 12. Slovák (Tvrdoň, Holešinský), 14. Minárik (Kollár), 38. Holešinský (Žitný, Nemec) - 49. Holenda (Zahradník, Doggett), 59. Doggett (Števuliak). Rozhodovali: Tvrdoň, Kalina - Kacej, Gegáň, vylúčení: 6:2, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:1, bez divákov.



Nitra: Cowley – Mezei, Bodák, Švarný, Š. Nemec, Ege, Vitáloš, Pupák – Tvrdoň, Slovák, Holešinský – Finlay, Hrnka, Žitný – Bajtek, Kollár, Drábek – Múčka, Šiška, Minárik - Fominych



Nové Zámky: Lackovič – Västilä, Hain, M. Roman, B. Clarke, Holenda, Fereta, Šeliga – Jurík, Iacobellis, T. Varga – Obdržálek, Seppänen, Okoličány – Rogoň, Doggett, Števuliak – Majdan, Ondrušek, Zahradník - Petrík

Hlasy po zápase:

Dušan Milo, asistent trénera Nitry: "Už v prvej tretine sme položili základ tromi gólmi. Zvyšok zápasu sme kontrolovali. Hrali sme dosť oslabení, sme radi, že sme to ubránili. Iba škoda, že sme nepomohli brankárovi k čistému kontu."



Marek Dubec, asistent trénera Nových Zámkov: "Nepovedal by som, že to bol z našej strany zlý zápas. Do prvého gólu sme hrali výborne a Nitru sme do tlaku nepustili. Vidieť, že Nitra hrá teraz v pohode. Šance, ktoré mali, výborne zrealizovali a my sme naše nepremenili. Ani presilovky neboli ideálne. Nevzdali sme sa ani za stavu 0:4. Myslím, že aj brankár Lackovič dnes potvrdil, že sa môžeme na druhého gólmana spoľahnúť. Čaká nás veľmi ťažký záver sezóny. Chceme dokázať, že na to máme."

HC 07 Detva - DVTK Miškovec

Hokejisti HC 07 Detva zvíťazili v piatkovom zápase 47. kola hokejovej Tipos extraligy doma nad DVTK Miškovec 3:1. Domáci sa tak dostali na 6. miesto tabuľky o bod pred siedmy Trenčín. DVTK už po svojej prehre a víťazstve Banskej Bystrice nemá šancu postúpiť do predkola play off.



HC 07 Detva - DVTK Miškovec 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)

Gól: 18. V. Fekiač, 45. Sýkora (Valent, Gachulinec), 60. Cox (Sýkora) - 55. Anderson. Rozhodovali: Korba, Orolin - Jedlička, Šoltés, vylúčenia: 6:5 na 2 min, navyše: Rais 10 min za nešportové správanie, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, bez divákov.



HC 07 Detva: Petrík - F. Fekiač, Lalík, Gachulinec, Rymsha, King, Rais, Turan, Jendroľ - Ľupták, Čacho, Ščurko - Sýkora, Downing, Askarov - Charbonneau, Valent, Cox - Žilka, V. Fekiač, Klíma



DVTK Miškovec: B. Kiss – Hadobás, Wehrs, Fredriksson, Szirányi, Láda, Göz, D. Kiss, Vojtkó – Anderson, Vas, Walker – Magosi, Galinisz, Csányi – Galajda, Miskolczi, Rokaly - Lövei, Ritó

HC Košice - HK Poprad

HC Košice - HK Poprad 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)

Góly: 17. Klhůfek (Slovák, Réway), 33. Poirier (Chovan, Jacobs), 34. Lapšanský (Belluš), 48. Eliaš (Lapšanský, Poirier), 50. Réway (Klhůfek, Chovan) - 13. Bjalončík (Matúš Paločko), 50. Livingston (Haščák, Svitana). Rozhodovali: D. Konc st., Valach - Valo, L. Beniač, vylúčení: 6:4, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, bez divákov. Zmeny: 50. Rychlík (Pop.) namiesto Vošvrdu



HC Košice: Riečický - Pavlin, Baránek, Michalčin, Růžička, Slovák, Deyl, Petran - Réway, Chovan, Klhůfek - Belluš, Mráz, Lapšanský - Eliaš, Jacobs, Poirier - Jokeľ, Havrila, Frič - Krasničan



HK Poprad: Vošvrda - Drgoň, Višnevskij, Seigo, Hudec, Brejčák, Ulrych, Kramár - Svitana, Skokan, Haščák - Mashinter, Preisinger, Handlovský - Tavi, Bjalončík, Livingston - Mešár, Matej Paločko, Matúš Paločko

Na snímke sprava Janne Tavi (HK Poprad) a dole brankár Dominik Riečický (HC Košice) v zápase 47. kola hokejovej Tipos extraligy HC Košice – HK Poprad v Košiciach 12. marca 2021. Foto: TASR/AP

Na snímke vpravo Émile Poirier (HC Košice), autor druhého gólu v zápase 47. kola hokejovej Tipos extraligy HC Košice - HK Poprad v Košiciach 12. marca 2021. Foto: TASR - Henrich Mišovič

HKM Zvolen – HK Dukla Ingema Michalovce

HKM Zvolen – HK Dukla Ingema Michalovce 7:1 (1:0, 2:1, 4:0)

Góly: 8. Meliško (Kelemen, Betker), 27. Puliš (McPherson, Nuutinen), 39. McPherson (Puliš, Melancon), 41. R. Bondra (J. Mikúš, Meliško), 51. Ivan (J. Mikúš, Zuzin), 52. McPherson (Puliš, Betker), 54. Puliš (Nuutinen, McPherson) – 39. Suja (Southorn , Bartánus). Rozhodovali: Snášel ml., Baluška – Synek, Ordzovenský, vylúčení: 3:4 na 2 min., navyše: Tomek (Michalovce! 10 min. za nešportové správanie sa, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, bez divákov.



Zvolen: Rahm – Meliško, Betker, Melancon, Ivan, Kubka, Hraško, Hatala – Kelemen, J. Mikúš, R. Bondra – McPherson, Puliš, Nuutinen – Stupka, Viedenský, Zuzin – Kolenič, Tibenský, Marcinek



Michalovce: T. Tomek – Mudrák, Mihálik, McCormack, Southorh, Louis, Šedivý, Ťavoda – Hickmott, Lalancette, Korhonen – D. Šoltés, Suja, Takáč – Regenda, Galamboš, Bartánus – T. Török, Lehtonen, Mašlonka – Lačný od 52. min.

Liptovský Mikuláš 12. marca (TASR) - Hokejisti HC'05 Banská Bystrica zvíťazili v piatkovom zápase 47. kola Tipos extraligy na ľade MHk 32 Liptovský Mikuláš 7:2. Naplno zabodovali po štyroch dueloch, domáci, ktorým v tabuľke beznádejne patrí posledné dvanáste miesto, utrpeli 38. prehru v riadnom hracom čase v základnej časti.Do vedenia sa dostali hostia v 9. minúte zásluhou Bretona, ktorý v presilovej hre zužitkoval prihrávku z pravej strany a tečoval puk za chrbát brankára Bátoryho. O osem minút neskôr bol už náskok Banskej Bystrice dvojgólový po tom, ako Faško-Rudáš našiel Lampera a ten skóroval do odkrytej siete. Domáci v úvodnej tretine nezložili zbrane, v 19. minúte znížil strelou švihom Dunčko. O niekoľko desiatok sekúnd už bolo vyrovnané, na 2:2 upravil z dorážky Štrauch a do kabín sa išlo za nerozhodného stavu.Všetko podstatné "vybavili" Banskobystričania na začiatku druhého dejstva. V 22. minúte ich vrátil do vedenia Breton svojím druhým zásahom v zápase a keď v tej istej minúte prekonal Bátoryho aj Mlynarovoič, došlo k striedaniu v bránke Liptovského Mikuláša. Ani Kozel si však dlho neudržal čisté konto, už v 24. minúte zvýšil na 5:2 z pohľadu hostí Jago."Barani" svojho súpera nešetrili ani v tretej tretine, už 40 sekúnd po úvodnom vhadzovaní tečoval po strieľanej prihrávke Faška-Rudáša puk do siete Ihnačák. V 43. minúte pridala Banská Bystrica ďalší gól, tentoraz sa presadil Výhonský. Po jeho zásahu sa do bránky vrátil Bátory a po individuálnej akcii Bretona zmaril pokus protihráča o hetrik.Hokeisti Dukly Trenčín zdolali na domácom ľade HC Slovan Bratislava 3:2 po nájazdoch v piatkovom zápase 47. kola Tipos extraligy.Úvod stretnutia priniesol nesúrodý hokej na oboch stranách. Mužstvá sa potrebovali dostať do tempa. V 8. minúte vyrazil brankár Gudlevskis Reddickovu strelu pred seba. Dostal sa ku nemu Rajnoha, ale nedokázal lotyšského gólmana prekonať. Na opačnej strane Zigo vybojoval puk pri napádaní. V brejkovej situácií zakončil, no Karjalainen si postrážil priestor pri žŕdke. Neujalo sa ani zakončenie Chromiaka, ktorý pálil z otočky. Vedenia sa Trenčania ujali pri hre 4 proti 4. Okuliar prevzal v strednom pásme puk a z pravého kruhu trafil popod Gudlevskisovu vyrážačku.Aj úvod druhej časti hry priniesol nesúrodý hokej. Až v 25. minúte obrancovia zabudli na Bortňáka, ktorý sa dostal k puku. Nedokázal dostatočne rozhýbať brankára Dukly a ten úspešne zakročil. V 27. minúte pri hre 4 proti 4 sa Slovanu podarilo vyrovnať. Harrisovu strelu fínsky gólman neudržal v lapačke a Gašpar ju z bránkoviska s prehľadom doklepol do bránky. V polovici stretnutia už "belasí" v Trenčíne viedli a gól padol opäť pri menšom počte hráčov na ľadovej ploche. Trenčania si nepostrážili hráčov a Ališauskas tvrdou strelou spomedzi kruhov skóroval. Slovanisti mohli ísť do dvojgólového vedenia. Jalasvaara prehral súboj o puk. Puk na bránku nastrelil Brodzinski no Bokroš ho v poslednej chvíli posunul brankárovi, ktorý ho skryl pod lapačkou. Vyrovnanie mal na hokejke v 37. minúte Berisha, keď zvolil strelu z prvej. Gudlevskis bol na mieste rovnako i pri zakončení Ackereda. Dukla vyrovnala tesne pred druhou sirénou. V neprehľadnej situácií počas presilovej hry sa puk odrazil ku Reddickovi, ktorý ho dorazil do prázdnej bránky.Záverečná dvadsaťminútovka mohla rozhodnúť o tom, kto si zoberie všetky body. V 42. minúte Gašparova prihrávka našla Harrisa, no brankár Karjalainen puk z jeho hokejky vyrazil. O sedem minút neskôr Švecovu strelu vyrazil gólman a pri zakončení Sádeckého sa obetavo hodil do strely Bortňák. V 52. minúte zastavil Karjalainen zakončenie O'Donnella. O chvíľu neskôr mohli "vojaci" opäť nakloniť misky váh na svoju stranu. V prečíslení o dvoch hráčov Berisha prihral voľnému Heclovi, ale ten mieril vysoko nad bránku. O pár minút neskôr Lemckeho strela prepadla cez Gudlevskisa, puk však z bránkoviska za čiaru žiadny z trenčianskych hráčov neposlal. V samom závere mohol strnúť vedenie na stranu Dukly tečom Kukuča a na stranu Slovana Gašpar ani Štajnoch.Trénerský triumvirát na strane Trenčína urobil pred druhou sériou samostatných nájazdov zmenu, keď do brány poslal Valenta. A to sa mu oplatilo, pretože Dukla získala extra bod. Autorom víťazného gólu bol Okuliar.Hokejisti HK Nitra zvíťazili v regionálnom derby nad HC Mikron Nové Zámky 4:2 v piatkovom zápase 47. kola Tipos extraligy.Lepší vstup do zápasu mali Nitrania. Dvakrát sa preukázala chémia medzi Tvrdoňom a Slovákom, pričom druhý menovaný v oboch prípadoch zúžitkoval milimetrové prihrávky svojho spoluhráča. V 14. minúte následne zvýšil už na 3:0 švihom Minárik.Znížiť mohol na začiatku prostrednej časti aktívny Clarke, no jeho strelu zastavilo brvno Cowleyho brány. “Býci” mali v druhej tretine výhodu troch presilových hier, no bez gólového efektu. V 38. minúte prevzal v strednom pásme puk Holešinský, ktorý skvelým pohybom oklamal brániacich hráčov a bezmocný bol proti jeho strele aj brankár Lackovič - 4:0.Poľavenie Nitry a následná aktivita Nových Zámkov vyústila do zníženia. V 49. minúte nepomohla nitrianska obrana Cowleymu, ktorý čelil minimálne piatim dorážkam a puk za jeho chrbát pretlačil Holenda. Na 4:2 ešte upravil 70 sekúnd pred koncom Doggett, ale záver si už Nitra postrážila.V úvodnej tretine sa hralo opatrne a gólové šance sa rodili len sporadicky. V 5. minúte skúsil Sýkora prekvapiť B. Kissa spoza bránky, ale zblokoval ho jeden z obrancov hostí. Tí si zahrali od 9. minúty presilovku, ale ani na niekoľko pokusov sa nedokázali usadiť v útočnom pásme. Aj v ďalších minútach pokračoval taktický duel s minimom šancí. Domáci sa predsa ujali vedenia v 18. minúte, keď V. Fekiač vystrelil od modrej a brankárovi hostí prepadol puk do siete - 1:0.Domáci si zahrali v úvode druhého dejstva minútu a pol dlhú presilovku o dvoch hráčov, ale nedokázali ju pretaviť na druhý gól. Domácich párkrát podržal brankár Kiss. V ďalších minútach sa dostali do niekoľkých pološancí hostia, ale Petrík puk do siete nepustil. Detva si v závere tretiny zahrala ďalšiu presilovku, ale opäť ju nedokázala využiť.V 45. minúte sa jej už podarilo pridať poistku, keď sa po Valentovej prihrávke presadil Sýkora a zvýšil na 2:0. Hráčom Miškovca sa v ofenzíve veľmi nedarilo, viazli im kombinácie a počas celého zápasu boli v podstate bezzubí. To sa však zmenilo v jeho závere, najmä vďaka nedisciplinovanosti domácich. Až traja ich hráči išli v krátkom slede na trestnú a Miškovec dostal šancu, ktorú využil. V 55. minúte sa pri hre 5 na 3 presadil Anderson, navyše pri avizovanom vylúčení a tak aj ďalej pokračovala výhoda hostí o dvoch hráčov. V dramatickej koncovke však Petrík už puk za svoj chrbát. V poslednej minúte rozhodol do prázdnej bránky Cox - 3:1.Hokejisti HC Košice zvíťazili v 47. kole Tipos extraligy v derby nad HK Poprad 5:2.Od úvodných minút sa hral rýchly hokej a nebola núdza ani o zaujímavé situácie. Už v 1. minúte mohol domáci kapitán Chovan otvoriť skóre, ale spomedzi kruhov netrafil bránku. Hostia odpovedali protiútokom, v ktorom Skokan namiesto strely volil nepresnú prihrávku na Svitanu. Krátko na to Haščák nepotrestal chybu domácich v rozohrávke a Popradčania nezužitkovali ani tlak počas následnej presilovky. Domáci sa ubránili oslabeniu aj v 11. minúte, ale po ňom spravili chybu, po ktorej nepokrytý Bjalončík zblízka prekonal Riečického - 0:1. Náskok hostí trval do 17. minúty, v ktorej strelu Slováka jemne tečoval Klhůfek a svojím 30. gólom upravil na 1:1. Hostia skúsili aj tzv. trénerskú výzvu, no arbitri potvrdili regulárnosť gólu a Poprad dostal menší trest za zdržovanie.Rušno bolo aj v 2. tretine. O jeden z najkrajších momentov zápasu sa v 29. minúte postaral brankár Riečický, ktorý efektnou lapačkou ležiac na ľade vzal istý gól Svitanovi. Tento moment sa ukázal ako dôležitý, keďže o tri minúty Košičan Poirier využil nedôraz popradskej obrany a zblízka dorazil vlastnú strelu - 2:1. O 86 sekúnd bolo už 3:1, keď ďalšie zaváhanie obrany hostí využil Lapšanský, v rýchlom úniku si vymenil puk Bellušom a zvýšil náskok Košíc. Brankár Riečický sa zaskvel aj pri úniku Skokana, ktorý však bol zrejme po vypršaní 40. minúty, keďže v závere 2. tretiny preskočil čas na časomeri o niekoľko sekúnd späť.V 45. minúte zmaril brankár Vošvrda radosť Bellušovi, keď jeho strelu vyrazil rýchlym betónom. Hosťom sa nedarilo prekvapiť obranu "oceliarov" a tí gólovo udreli v 48. minúte. Višnevskij podcenil bránenie Eliaša v situácii jeden na jedného a ten prestrelil Vošvrdu - 4:1. Hostia sa vrátili do zápasu využitou presilovkou, keď Livingston znížil na 4:2. Ale už o 28 sekúnd domáci vyšachovali obranu súpera a Réway gólom na 5:2 vyhnal Vošvrdu na striedačku. Po tomto góle sa už skóre nezmenilo a domáci si pripísali tri body.Hokejisti HKM Zvolen triumfovali v piatkovom zápase 47. kola Tipos extraligy doma nad - HK Dukla Ingema Michalovce vysoko 7:1. Dukla prehrala druhýkrát za sebou.Zvolen sa od úvodu poriadne zahryzol do súpera, vytvoril si tlak, no vyťažil z neho iba jednu šancu po prieniku Stupku, keď Tomek dobre zasiahol. Paradoxne sa vyviedol z tempa počas vlastnej presilovky, zahral ju zle a skóre mohli otvoriť hostia. Bartánus išiel sám na Rahma, no nepokoril ho. Už v hre piatich proti piatim zaujal prienik útočníka Michaloviec Regendu, mieril do žŕdky. V ôsmej minúte sa domáci tešili z gólu, pretože sa ujala strela Meliška od modrej, keď tečovaný puk z hokejky Mihálika prekvapil gólmana Dukly a prekĺzol za čiaru. Od tohto momentu sa hra vyrovnala, viac šancí však mali hokejisti spod Pustého hradu, ale nevyužili ich, konkrétne dvakrát Mikúš, potom Kelemen a Nuutinen. Na opačnej strane bol sľubný prienik Takáča.Michalovčania v úvode druhej tretiny nevyrovnali z presilovej hry, hoci často strieľali. Aj po jej skončení Lehtonen nebezpečne zamestnal Rahma. Postupne Zvolen pridal, McPherson mal dobrú príležitosť, avšak až v 27. minúte predviedol dobrú prácu za bránkou súpera, našiel pred ňou Puliša a ten pohotovo medzi dvoma hráčmi súpera zakončil – 2:0. Tretí gól mali neskôr na hokejkách Hatala a Betker. 'Bryndziari' nevyužili ani presilovku a po nej sa museli brániť v oslabení. No paradoxne si vypracovali šancu z prečíslenia, po strele Marcineka zvonila žŕdka. Michalovce napokon početnú výhodu pretavili do zníženia, ujala sa totiž 'delovka' Southorna od modrej, keď ešte tečoval účinne Suja. Uplynulo iba 46 sekúnd a bolo 3:1. Vyrazený puk sa dostal k McPhersonovi a ten ho aj z uhla parádne švihom poslal do bránky.Domáci mali bleskový nástup do tretej tretiny. Po rýchlom prechode do útoku a koncovky Mikúša sa odrazený puk dostal k Bondrovi a ten ho bekhendom poslal za Tomeka – 4:1. Hostia z východu republiky následne nevyužili presilovku, hoci mali tlak i častú streľbu a po nej znovu pykali. Početnú výhodu totiž 'bryndziari' pretavili do piateho gólu, keď Ivan spoza kruhov prestrelil Tomeka. Šiesty gól o minút na to pridal z medzikružia McPherson a o ďalšie dve vyhnal nahnevaného Tomeka z bránky Puliš po peknej kombinačnej akcii, keď sa presadil úplne voľný pri ľavej žŕdke. Gólman Hrubovský už následne neinkasoval, podržal svoj tím najmä v oslabení tri minúty pred koncom duelu.