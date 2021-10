Liptovský Mikuláš prekonal HKM Zvolen 3:2

5.kolo TEL:



Mhk 32 Liptovský Mikuláš - HKM Zvolen 3:2 (0:0, 3:1, 0:1)



Góly: 26. Uhrík (Kriška, Urban), 30. Jurík (Walega, Šepelev), 37. Ilenčík (Uhrík, Ventelä) – 39. Ďuriš (Hraško, Chlepčok), 60. Puliš. Rozhodovali: Baluška, Moller – Orolin, Synek, vylúčení: 4:4 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, 620 divákov.



Liptovský Mikuláš: Kozel – Varttinen, Ventelä, Mezovský, Šepelev, Ilenčík, Kurali, Droppa, Feherpataky – Obdržálek, Hovorka, Paločko – Jurík, Walega, Michalík – Uhrík, Urban, Kriška – Kalousek, Petráš, Haluška



Zvolen: Rahm – Kotvan, Hain, Thow, Roy, Hraško, Kubka, Meliško – Zuzin, Mikúš, Jedlička – Ully, Puliš, Saracino – Csányi, Marcinek, Török – Ďuriš, Gubančok, Chlepčok

Hlasy:



Milan Jančuška, tréner L. Mikuláša: "Veľmi sa tešíme, je to pre nás veľké víťazstvo. Hrali sme dobre, mali sme dobrý pohyb a dobre sme kombinovali. Naše víťazstvo je zaslúžené."



Peter Oremus, tréner Zvolena: "Máme týždeň na to, aby sme sa zlepšili. Mikuláš vyhral zaslúžene, odskočil nám na tri góly a my sme nedokázali vyrovnať. Ale ukázali sme málo na to, aby sme bolo úspešní."

Liptovský Mikuláš 3. októbra (TASR) - Hokejisti Mhk 32 Liptovský Mikuláš zdolali v nedeľnom zápase 5. kola Tipos extraligy HKM Zvolen 3:2 a pripísali si druhý triumf v sezóne.Liptáci mali prvú šancu zápasu, neskôr hrali aj prvú presilovku, ale gólovo sa nepresadili. Neskôr si skúsili hru v početnej výhode aj hostia, ale ani oni nemierili presne. Skóre mohol v 15. minúte otvoriť Zuzin, ale trafil iba brankára.Vrece s gólmi sa roztrhlo v druhej tretine. Najskôr sa nepresadil v nájazde Michalík, no v 26. minúte vyšla domácim pekná kombinácia, na jej konci bol Uhrík - 1:0. O tri minúty neskôr prekonal Rahma domáci Jurík a Liptáci viedli už o dva góly. Ešte viac pokoja na ich striedačku vlial v 36. minúte Ilenčík, keď strelil tretí gól. Do konca tretiny však Ďuriš stihol znížiť.V tretej tretine sa domáci zamerali viac na defenzívu, nenapádali súperových hráčov až tak vysoko a pozorne bránili. Zvolen hľadal recept na prekonanie obrany, ale nenašiel ho ani v presilovej hre 7 minút pred koncom. V úplnom závere sa to predsa len podarilo Pulišovi, ale domáci si napokon triumf nenechali vziať.