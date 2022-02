Lotyšský útočník Buncis prišiel do Nitry, odpremiéruje s Michalovcami

Nitra 14. februára (TASR) - Lotyšský hokejový útočník Filips Buncis sa stal hráčom HK Nitra. S výhľadom do play off prichádza dobre stavaný stredný útočník, ktorý má skúsenosti s KHL a nemeckou DEL, informoval prezident HK Nitra Miroslav Kováčik prostredníctvom klubovej stránky.



Buncis pôsobil v doterajšom priebehu sezóny 2021/2022 v Diname Riga. V KHL nastúpil do 37 zápasov, v ktorých si do štatistík pripísal 1 gól, 2 asistencie, 10 trestných minút a 6 mínusových bodov. "Vyrástol v zámorskom prostredí, má odohraté štyri sezóny v univerzitnej NCAA. Okrem dobrej postavy má aj veľmi dobrý pohyb a veríme, že pomôže našej hre v útočnom i obrannom pásme. Premiérový štart ho čaká v utorok proti Michalovciam,“ uviedol Kováčik.