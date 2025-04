Martel víťazným gólom napodobnil Libora Hudáčeka: Je to úžasné

siedme finálové zápasy slovenskej extraligy:



2004/2005: HKM Zvolen - HC Slovan Bratislava 1:3



2005/2006: HK Poprad - MsHK Žilina 1:4



2007/2008: HC Slovan Bratislava - HC Košice 3:2



2011/2012: HC Košice - HC Slovan Bratislava 1:2 pp



2013/2014: HC Košice - HK Nitra 6:0



2017/2018: HK Dukla Trenčín - HC ´05 iClinic Banská Bystrica 1:5



2024/2025: HC Košice - HK Nitra 5:4 pp

Košice 30. apríla (TASR) - Kanadský hokejový útočník Danick Martel sa stal druhým hráčom v histórii slovenskej extraligy, ktorý víťazným gólom v predĺžení rozhodol siedmy finálový zápas. V utorňajšom súboji proti Nitre využil presilovku a spustil košické oslavy rekordného 10. slovenského titulu. Pred Martelom strelil víťazný gól v predĺžení siedmeho zápasu iba Libor Hudáček.Obom sa to podarilo na ľade košickej Steel arény, Hudáčkovi v drese Slovana v roku 2012. Košičania sa tretíkrát dostali do siedmeho finálového zápasu a majú z nich bilanciu dve víťazstvá, jedna prehra. Nitru zdolali v rozhodujúcom súboji o titul aj v roku 2014, keď doma triumfovali 6:0. Nad týmto súperom zvíťazili vo všetkých šiestich vzájomných sériách play off. Pre Martela išlo o druhý gól v zápase a iba o druhý viacgólový zápas v sezóne. Prvý dosiahol 3. januára, keď v stretnutí 29. kola základnej časti pomohol hetrikom k víťazstvu nad Liptovským Mikulášom 5:3. Viac si však bude pamätať moment, o ktorom snívajú všetci hokejisti:poznamenal Martel, pre ktorého bola sezóna 2024/2025 prvá v slovenskej extralige. Košické prostredie mu však nebolo úplne neznáme, keďže v roku 2019 ho okúsil na hokejbalových MS.