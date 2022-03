Slovan získal pohár Dušana Pašeka

HC Nové Zámky - HC Slovan Bratislava 2:3 pp (2:1, 0:1, 0:0 - 0:1)



Góly: 10. Langkow (Števuliak, Ahlholm), 12. Jackson (Števuliak, Šiška) - 20. Takáč (Harris), 26. Jääskeläinen (Takáč, Harris), 61. Harris (Takáč). Rozhodovali: Kalina, Snášel - Valo, Stanzel, vylúčení: 4:5, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:1, 1865 divákov.



Nové Zámky: Bakala – Hatala, Holenda, Knižka, Bull, Ligas, Kozák, Roman, Tóth – Jackson, Šiška, Šišovský – Števuliak, Langkow, Ahlholm – Afanasyev, Fetkovič, Klempa – Varga, Ondrušek, Mišiak



Slovan Bratislava: Peters – MacKenzie, Golian, Valach, Maier, Gachulinec, Sersen, Žabka – Jääskeläinen, Rapuzzi, Yogan – Haščák, Harris, Takáč – Chalupa, Kytnár, Zigo – Sukeľ, Preisinger, Belluš

Prešov zdolal Liptovský Mikuláš jednoznačne

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Milan Kapusta

MHk 32 Liptovský Mikuláš - HC GROTTO Prešov 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)



Góly: 27. Ľjalka (Vas, Rajnoha), 32. V. Fekiač, 43. Vas, 56. Nauš (Glazkov, Růžička). Rozhodovali: Müllner, Goga - Tvrdoň, Ordzovenský, vylúčení: 5:3, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 663 divákov.



Liptovský Mikuláš: Kozel – Cebák, Ventelä, Kurali, Varttinen, Mezovský, Salija, Pavúk – Handlovský, Hovorka, Škiksatdarov – Kriška, Elo, Uhrík – Paločko, Walega, Haluša – Ďurina, Jurík, Michalík



Prešov: Bespalov – Rajnoha, F. Fekiač, Jendroľ, Turan, Glazkov, Ružička – Michnáč, Čacho, Welychka – Nauš, Vas, Ľjalka – Šimun, Zagrapan, Sýkora – Lalík, V. Fekiač, Valent

Banská Bystrica v zápase so Spišskou Novou Vsou už nestihla vyrovnať skóre

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Milan Kapusta

HC´05 Banská Bystrica – HK Spišská Nová Ves 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)



Góly: 12. Bubela (Lamper), 60. Urbánek (Björkung, Berger) – 37. Rapáč (Salituro, Atwal), 51. Hamráček (Ordzovenský, Vartovník), 59. Salituro (Kuru, Podlipník). Rozhodovali: Štefík, Baluška – D. Konc ml., Synek, vylúčení: 4:5, presilovky: 0:1, oslabenia: 1:0, 1484 divákov.



Banská Bystrica: Weninger - Cardwell, Bačik, Björkung, Ďatelinka, Kostromitin, Matej Bača – Urbánek, Berger, Šoltés – Lamper, Bubela, G. Gabor – Michaud, Tamáši, Fossier – Melcher, Paukovček, Kabáč



Spišská Nová Ves: Melicherčík – Atwal, Podlipnik, Romaňák, Ouellet-Beaudry, Ordzovenský, Česánek – Nieminen, Salituro, Ščurko – Rapáč, Kuru, Giľák – Hamráček, Vartovník, Štrauch – I. Novák, Vrábeľ, Džugan



Nitra zdolala Trenčín 5:2

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Henrich Mišovič

HK Nitra - HK Dukla Trenčín 5:2 (1:0, 4:0, 0:2)



Góly: 3. Buček (Buncis, Krivošík), 23. Tvrdoň (Bodák, Hrnka), 24. Buček (Krivošík), 26. Hrnka (Tvrdoň, Raskob), 39. Bajtek (Tvrdoň, Hrnka) - 48. Žiak (Valach), 56. Berisha (Kudla, Mahbod). Rozhodovali: Stano, Výleta - Šefčík, Jedlička, vylúčení: 3:1, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 1800 divákov.



HK Nitra: Honzík – Š. Nemec, Mezei, Raskob, Švarný, Bodák, Vitáloš, Pupák Rais – Krivošík, Buncis, Buček – R. Varga, Rockwood, Holešinský – Hrnka, Bajtek, Tvrdoň – Múčka, Baláž, A. Sýkora



Trenčín: Valent (24. Bowns) – Lemcke, Kudla, Chovan, Nemčík, J. Chromiak, Starosta, Žiak – Tybor, Mahbod, Duda – Berisha, Sojčík, Valach – Minárik, J. Švec, Honzek – J. Bezúch, Rehuš, Gaťár - Krajč

O víťazovi zápasu Poprad - Michalovce sa rozhodlo až po nájazdoch

Ilustračná snímka. Foto: TASR - František Iván

HK Dukla Ingema Michalovce - HK Poprad 2:3 pp a sn (0:0, 0:1, 2:1 - 0:0, 0:1)



Góly: 54. Mihálik (Buc), 56. Buc (Kukuča, Doherty) - 31. Ully (Bjalončík, Brejčák), 49. Mešár (Livingston, Hudec), rozh. nájazd Ully. Rozhodovali: Hronský, Korba - Bogdaň, Gegáň, vylúčení: 7:6, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0



Michalovce: Vošvrda - Doherty, Ross, Bokroš, Macejko, Mudrák, Mihálik, Luža - Kukuča, Mráz, Regenda - Faith, Galamboš, Keränen - Galbavý, Buc, Przygodzki - Gajdoš



Poprad: Todykov - Drgoň, Brejčák, Novajovský, Tam, Demo, Ulrych, Hudec - Svitana, Skokan, Vandas - Ully, Arniel, Bondra - Mešár, Mlynarovič, Livingston - Petráš, Bjalončík, Paločko

Zvolen podľahol Košiciam 2:3 po nájazdoch

Ilustračná snímka. Foto: TASR – František Iván

HKM Zvolen - HC Košice 2:3 pp a sn (0:0, 1:2, 1:0 - 0:0, 0:1)



Góly: 28. Krieger (Osterberg), 46. Meliško (Leskinen, Roy) - 24. Paršin (Snuggerud), 26. Pereskokov (Paršin, Novota), rozh. nájazd Ihnačák. Rozhodovali: Žák, T. Orolin - Ševčík, Šoltés, vylúčení: 5:7, presilovky a oslabenia: 0:0, 1695 divákov.



Zvolen: Rahm - Hain, Kotvan, Roy, Meliško, Kubka, Hraško, Sládok - Puliš, Viedenský, Jedlička - Osterberg, Krieger, Leskinen - Saracino, Mikúš, Zuzin - Török, Marcinek, Csányi - Babeliak



Košice: Riečický (56. Košarišťan) - Snuggerud, Saucerman, Novota, Šedivý, Deyl, Romančík, Cibák - Klhůfek, Chovan, Rogoň - McPherson, Ihnačák, Bartánus - Paršin, Slovák, Pereskokov - Vaculík, Havrila, Milý

Nové Zámky 13. marca (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava sa stali víťazmi základnej časti Tipos extraligy 2021/2022 a získali pohár Dušana Pašeka. Rozhodol o tom ich nedeľný triumf 3:2 po predĺžení na ľade Nových Zámkov v poslednom kole.Bratislavčania skončili v tabuľke prví so štvorbodovým náskokom pred Zvolenom. Ich náskok by bol väčší, ale Bratislavčanom po skončení ZČ ešte odrátali tri body. Klub sa v zápase 1. kola proti Dukle Trenčín (4:1) previnil voči Súťažnému poriadku SZĽH. Slovan mal mať v tomto dueli dvoch hráčov z ročníka 2002, alebo mladších, alebo dve voľné miesta pre takýchto hokejistov. Nechal však voľné iba jedno miesto, na druhom mal staršieho hráča.Pohár Dušana Pašeka sa udeľuje víťaznému tímu od sezóny 2018/2019. Dvakrát po sebe ho získala Banská Bystrica, vlani pribudol do vitríny HKM Zvolen.Prvú strelu v zápasy vykryl Peters, strieľal domáci Šišovský. Prvú gólovú šancu však mali hostia, Zigo sa pred Bakalu a zakončil bekhendom po ľade, brankár však sklepol betóny a podržal svoj tím. Skóre napokon otvorili domáci, keď im na konci 10. minúty vyšla akcia so zakončujúcim Langkowom, ktorý trafil puk do pravého horného rohu. O dve minúty neskôr hrali Zámčania presilovú hru, Šiškovu strelu po ľade tečoval Jacskon a dal druhý gól domácich. Slovan odpovedal po strele MacKenzieho, ktorého vychytal Bakala, ale hostia do konca prvej tretiny dokázali znížiť vo vlastnom oslabení zásluhou Takáča.Gól v závere prvého dejstva Slovan nakopol a druhú časť začal aktívnejšie. Dvakrát po sebe hral presilovú hru, Bakala si s niekoľkými strelami poradil, ale na delovku Jääskeläinena už nestačil - 2:2. Do konca druhej tretiny potom mali šance oba tímy, za hostí sa nepresadili Haščák a Rapuzzi, Peters zasa zlikvidoval šance Ligasovi a Alholmovi.V tretej tretine sa obe mužstvá snažili nakloniť misky váh na svoju stranu, prvé veľké príležitosti mali Zámčania pri vylúčení Goliana. Ešte väčšie šance však mal Slovan pri rovnovážnom počte, Bakala najskôr vychytal Rapuzziho a potom aj Ziga. Brankár Zámčanov mal aj šťastie, štyri minúty pred koncom tretej tretiny mu pomohla horná žŕdka po bekhendovej strele Rapuzziho.Predĺženie sa hralo len 22 sekúnd, v ňom o triumfe Slovana rozhodol pekným blafákom Harris.Nové Zámky 13. marca (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava zvíťazili v poslednom 44. kole základnej časti Tipos extraligy na ľade Nových Zámkov 3:2 po predĺžení a stali sa víťazmi základnej časti sezóny 2021/2022. Nové Zámky skončili v tabuľke na 11. mieste a sezóna sa pre nich skončila.Hokejisti HC GROTTO Prešov zvíťazili v poslednom kole základnej časti sezóny 2021/2022 na ľade Liptovského Mikuláša 4:0 a zabezpečili si účasť v osemfinále play off. Do vyraďovačky pôjdu z 10. miesta. Liptáci mali už skôr istotu posledného 12. miesta a o extraligovú príslušnosť budú bojovať v baráži s víťazom 1. ligy.Prešov začal veľmi dobre, už po 50 sekundách sa na Kozela rútil Ľjalka, ale brankár domácich jeho pokus zlikvidoval. Domáci Škiksatdarov potom trafil protihráča vysokou hokejkou, dostal dvojnásobný menší trest, ale Prešovčania nezahrali dlhú presilovku ideálne. Rus Šiksatdarov sa po návrate na ľad dostal do gólovej šance, ale krajan Bespalov ho vychytal. Gól nepadol ani po veľkej šanci Michnáča, tímy tak išli do kabín za bezgólového stavu.Góly padali až v druhej časti hry a oba do siete Liptákov. Najskôr sa domácim nepodarilo využiť presilovku, neskôr inkasovali z hokejky Ľjalku. Ukrajinský útočník sa natlačil pred brankára Kozela a bekhendom ho prekonal. Ten istý hráč mohol o dve minúty neskôr pridať aj druhý gól, ale neuspel. Viktor Fekiač bol však v 32. minúte pozorný a po jeho dorážke viedli hostia o dva góly. Domáci sa potom prebrali, ale veľké šance Ďurinu, Kriška a Ela zlikvidoval Bespalov a raz mu pomohla aj žŕdka.Výborný vstup do tretej tretiny zabezpečil Prešovu definitívu. Vas sa predral po pravom krídle cez Ventelu, Kozela prekonal strelou ponad vyrážačku. V zostávajúcich minútach sa už hra kúskovala, Prešov si pohodlne strážil svoj náskok. Domáci sa snažili streliť aspoň jeden gól, ale napriek snahe sa im to už nepodarilo. Naopak, inkasovali ešte raz po strele Nauša.Hokejisti Banskej Bystrice prehrali v nedeľnom záverečnom 44. kole kole základnej časti Tipos extraligy doma so Spišskou Novou Vsou 2:3.Banskobystrickí hokejisti nastúpili v limitovanej edícii dresov s fanúšikovským motívom, logom Bystrických anjelov a s menami všetkých držiteľov permanentiek z aktuálnej sezóny. Klub takýmto spôsobom vyjadril vďaku fanúšikom za svoju vernosť a trpezlivosť počas neľahkej pandemickej situácie a rekonštrukcie štadióna. Až štrnásti najvernejší priaznivci, ktorí stáli za klubom nepretržite od vzniku, dostali špeciálne dresy vyrobené k 15. sezóne. Úvodné buly mal hodiť Leoš Turčan, prenechal to však kamarátovi Miroslavovi Majerovi. Domáci hokejisti sa následne zahryzli do súpera, mali prevahu a vyslali viacero striel na bránku Spišiakov. Melicherčíka nepokorili najmä Paukovček z kruhu a po dravom prieniku ani Lamper. Skóre sa napokon menilo v dvanástej minúte. Bubela rozohral akciu z vlastnej tretiny, vymenil si puk s Lamperom a bekhendovú prihrávku upratal zblízka do bránky – 1:0. Na opačnej strane mohol o pár sekúnd odpovedať Ouellet-Beaudry, zblízka nepokoril Weingera. Viac z hry mali Bystričania a po akcii Šoltésa sa ocitol v tutovke Berger, avšak netrafil puk. V pätnástej minúte Gabor pri páde na ľad nešťastne zranil korčuľou Nieminena, ktorý s krvou sánkou skončil v nemocnici. Nápor ´baranov´ pokračoval najmä počas presilovky štyroch proti trom, keď štyrikrát strieľal z kruhu Šoltés a pri treťom zazvonil na žŕdke. Pred prestávkou mohli Spišiaci vyrovnať, tvrdé rany Podlipníka a Salitura Weninger kryl.V strednom dejstve mali najprv dobré príležitosti hostia, konkrétne v hre štyroch proti štyrom Vrábeľ a aktívny Salituro, potom v presilovke vyslali dobré strely na gólman HC ´05 Ouellet-Beaudry a znovu Salituro, skóre sa nemenilo. Následne dostali dve početné výhody v rade Banskobystričania, hlavne v prvej mali tlak, Gabor z dvoch metrov nevyzrel na Melicherčíka a v piatich proti piatim ho nepokoril z kruhu Melcher a pred odkrytou bránkou neuspel ani Paukovček, keď namiesto puku skončil v nej on sám. Prišiel trest. Nováčik súťaže dostal taktiež druhú výhodu presilovky a tú už pretavil do gólovej podoby. Salituro vystrelil spoza kruhu a puk tečoval účinne Rapáč – 1:1. Na tento zásah mohli odpovedať Lamper, pekne sa predral dopredu, ale zoči – voči Melicherčika neprekonal. Pred prestávkou mohla ísť Spišská Nová Ves do vedenia po akcii Atwala, keď znovu Rapáč tečoval puk, Weninger iba s problémami zasahoval.V tretej tretine to bol boj, dobré možnosti pri vyrovnanej hre nevyužili hokejisti na oboch stranách, najprv Lamper a po ňom Podlipník. V 50. minúte neuspeli v tlaku hosťujúci Ouellet-Beaudry, Vrábeľ a Romaňák, no napokon po vyhratom buly sa predsa len Spišiaci dočkali. Ordzovenský naznačil na modrej čiare strelu, prihral na ľavý kruh Hamráčkovi a ten tvrdou ranou poslal svoj tím do vedenia – 1:2. Barani následne pridali, vrhli všetky sily do útoku, najbližšie bol k vyrovnaniu Ďatelinka v 59. minúte, no počas hry domácich bez brankára v šestici proti piatim sa trafil 59 sekúnd pred koncom Salituro a bolo 1:3. Hokejisti spod Urpína pokračovali v power-play a 22 sekúnd pred koncom znížil po tečovanom puku za chrbtom Melicherčíka Urbánek – 2:3. Na vyrovnanie však už čas zverencom Karhulu nezostal.Hokejisti Nitry vyhrali v nedeľnom záverečnom 44. kole základnej časti Tipos extraligy doma nad Trenčínom 5:2.Úvodné dejstvo prinieslo vyrovnaný hokej, o čom svedčí zhodný počet striel na oboch stranách. Skóre zápasu otvoril v 3. minúte jubilejným štyridsiatym gólom v sezóne kanonier Buček. Vyrovnať mohol v 8. minúte Mahbod, ale v dobrej pozícii mieril nad nitriansku bránu. Remízový stav mohol zmeniť aj v 17. minúte Sojčík, ktorý ušiel domácej obrane, Honzíka však neprekonal. V prvej tretine ešte treba vyzdvihnúť fair play gesto hosťujúceho Jozefa Šveca, ktorý odvolal signalizovaný trest.Dobrý dojem z hry Trenčína sa v druhej tretine úplne vytratil. V priebehu troch minút hostia inkasovali tri góly a bolo po zápase. V 23. minúte sa presadil strelou pod brvno Tvrdoň. O 58 sekúnd druhýkrát v zápase skóroval Buček, ktorý zároveň vyhnal Valenta z brány a medzi tri žrde sa postavil Bowns. Ani ten však nevydržal dlho s čistým štítom, keď o necelé dve minúty zakončil peknú kombináciu Hrnka. Britský gólman v 39. minúte zmaril jasný gól Tvrdoňovi, avšak pri dorážke Bajteka sa na obrancov spoľahnúť nemohol a český útočník zvýšil už na 5:0.Trenčania v tretej tretine zlepšili svoj výkon a podarilo sa im presadiť aj gólovo. V 48. minúte prekonal Honzíka spoza brány Žiak. Brankár Nitry ešte nestačil aj na strelu Berishu, ktorý v 56. minúte uzavrel na konečných 5:2.Hokejisti HK Poprad zvíťazili v záverečnom 44. kole Tipos extraligy na ľade Michaloviec 3:2 po predĺžení a samostatných nájazdoch. Rozhodujúci premenil v 6. sérii Cole Ully. Michalovčania obsadili po základnej časti 4. miesto a vo štvrťfinále play off sa stretnú s HC Košice. Popradčania víťazstvom v Michalovciach poskočili na 6. miesto, ktoré znamená priamy postup do vyraďovacích bojov, v ktorých sa "kamzíci" stretnú s HK Nitra.Rozhodcovia rozdali v prvej tretine až 10 menších trestov, no napriek častej hre v nerovnovážnom počte sa skóre nezmenilo. Viac presiloviek mali hostia, no defenzívu Michalovčanov nedokázali prekvapiť.V úvode druhej časti mohol domáci Keränen otvoriť skóre, ale trafil iba konštrukciu popradskej bránky. "Kamzíci" odpovedali protiútokom so zakončením Mešára aj Livingstona, ale brankár Vošvrda si poradil. V 31. minúte sa Ully dostal k strele, ktorej smer zmenil michalovský obranca Ross a Vošvrda kapituloval - 0:1. Brankár domácich podržal svoj tím v 37. minúte, keď Livingstonovi nedovolil skórovať po úniku za obranu Dukly.V 49. minúte najskôr Mešár pripravil streleckú pozíciu Mlynarovičovi a následne sa sám dostal do šance. Naložil s ňou ideálne, keď zužitkoval prihrávku Livingstona - 0:2. Krátko na to sa do sľubnej príležitosti dostal domáci Keränen, ale Michalovčanom to vyšlo až v 54. minúte. Domáci obranca Mihálik zaznamenal po ofenzívnom výpade svoj prvý gól v sezóne a znížil. Krátko na to Livingston oslabil hostí a Buc v presilovke vyrovnal - 2:2.Predĺženie prinieslo tri menšie tresty, ale o víťazovi sa v nich nerozhodlo. Prvý gól v samostatných nájazdoch priniesla až 6. séria, v ktorej Ully rozhodol o víťazstve Popradu.Hokejisti HC Košice zvíťazili v záverečnom 44. kole základnej časti Tipos extraligy na ľade HKM Zvolen 3:2 po predĺžení a samostatných nájazdoch. Rozhodujúci premenil v 5. sérii Brian Ihnačák.Zvolenčania obsadili v dlhodobej časti 2. miesto a vo štvrťfinále play off sa stretnú s lepšie postaveným tímom, ktorý uspeje z dvoch sérií predkola play off. Košičania sa umiestnili na 5. mieste a prvú sériu play off začnú na ľade štvrtých Michaloviec.Prvá tretina síce priniesla tri presilovky, ale gólových príležitostí bolo minimum. Tímy si dávali pozor na chyby v defenzíve a brankári riešili iba nie príliš nebezpečné situácie. Bezgólové skóre sa zmenilo až po prvej prestávke. V 24. minúte vyšla Paršinovi individuálna akcia, po ktorej prekonal domáceho brankára Rahma - 0:1. O dve minúty sa znovu gólovo presadila tretia formácia hostí. Po Paršinovej prihrávke zakončil Pereskokov - 0:2. Zvolenčania znížili v 28. minúte, keď skrumáž pred košickým brankárom Riečickým zužitkoval Krieger - 1:2. Hostia mohli v 35. minúte získať späť dvojgólový náskok, ale McPherson nepresne zakončil prečíslenie.Domáci vyrovnali v 46. minúte. Postaral sa o to obranca Meliško, ktorý zužitkoval prihrávku Leskinena - 2:2. Tretia tretina priniesla viacero gólových príležitostí na oboch stranách, ale brankári podržali svoje tímy.Nerozhodné skóre sa nezmenilo ani v predĺžení, v ktorom mal veľkú šancu rozhodnúť košický útočník Ihnačák. V samostatných nájazdoch sa postupne presadili Zuzin, Pereskokov, Leskinen, McPherson, Mikúš, Slovák a Ihnačák, ktorý rozhodol o víťazstve "oceliarov."