Hokejisti Dukly majú na konte tretí triumf za sebou, na čele Zvolen

MHk 32 Liptovský Mikuláš - HK Dukla Trenčín 3:4 (2:0, 1:4, 0:0)

Góly: 1. Rud. Huna (Nemec, Robertson), 18. Portokalis (Tullio, Mezovský), 35. Lištiak (Rud. Huna, Robertson) – 22. Kettunen (Rehuš, E. Švec), 25. Rehuš (Okuliar), 33. Bezúch (Paukovček, Ackered), 38. Kettunen. Rozhodovali: Snášel, Orolin - Janiga, Bogdaň, vylúčení: 5:7 na 2 min, navyše: Petran 10 min za nešportové správanie, Tullio 5+DKZ za napadnutie hlavy a krku a 10 min za hrubosť - Lemcke 10 min za hrubosť, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:1, bez divákov



Liptovský Mikuláš: Kaarlehto (41. Kozel) – Nemec, Robertson, Petran, Valtola, Jesus, Mezovský, Pavúk, Droppa – Rud. Huna, Lištiak, Štrauch – Michalík, Oško, Hamráček – Portokalis, McShane, Tullio – Toma, Uhrík, Haluška



Trenčín: Valent – Lemcke, Ackered, E. Švec, Starosta, Rajnoha, Ilenčík, Urban – Bezúch, Paukovček, Hecl – Kettunen, Rehuš, Okuliar – Berisha, Reddick, Valach – Chromiak, J. Švec, Sojčík – Haščák

HKM Zvolen – HK Nitra

HKM Zvolen – HK Nitra 6:1 (1:0, 2:1, 3:0)



Góly: 11. Kolenič (Kubka, Hraško), 29. J. Mikúš (Zuzin, Meliško), 39. Tibenský (Kelemen, Stupka), 46. Kelemen (Betker), 58. R. Bondra (Kelemen, Kubka), 60. McPherson (Melancon) – 25. Marek Slovák (Finlay, Tvrdoň). Rozhodovali: J. Tvrdoň, Výleta – M. Orolin, Gegáň, vylúčení: 4:3 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, bez divákov



Zvolen: Rahm (54.-55. Trenčan) – Kotvan, Betker, Melancon, Ivan, Kubka, Hraško, Meliško – Kelemen, Jedlička, R. Bondra – Zuzin, J. Mikúš, McPherson – Nuutinen, M. Halama, Stupka – Kolenič, Tibenský, Marcinek



Nitra: Marinov – Š. Nemec, Mezei, Bodák, Švarný, Vitáloš, Ege, Hřebíček – Finlay, Marek Slovák, M. Tvrdoň – Hrnka, A. Kollár, Žitný – Holešinský (21. Fominych), Foget, Dauda – Múčka, J. Šiška, Minárik

Na snímke tréner HK Nitra Antonín Stavjaňa počas hokejového zápasu 33. kola Tipos extraligy HKM Zvolen - HK Nitra vo Zvolene 22. januára 2021. Foto: TASR - Ján Krošlák

Na snímke zľava Peter Zuzin (Zvolen) a brankár Nitry Matej Marinov počas hokejového zápasu 33. kola Tipos extraligy HKM Zvolen - HK Nitra vo Zvolene 22. januára 2021. Foto: TASR - Ján Krošlák

HC Košice - HC Slovan Bratislava

HC Košice - HC Slovan Bratislava 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)



Gól: 39. O'Donnell (Ranford, Bortňák). Rozhodovali: D. Konc st., Novák - Ordzovenský, Šoltés, vylúčení: 2:2 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, bez divákov



Košice: Sedláček - Pavlin, Baránek, Michalčin, Růžička, Slovák, Deyl, Novota - Klhůfek, Mráz, Chovan - Poirier, Réway, Lapšanský - Jenyš, Eliaš, Jokeľ - Belluš, Havrila, Frič



Slovan Bratislava: Parks - Sersen, Ališauskas, Meszároš, Štajnoch, Brodzinski, Maier, Beňo - Šišovský, Kytnár, O'Donnell - J. Uram, Urbánek, Ranford - Matoušek, Bortňák, Kundrík - Jasenec, Jendek, Lepskij



Na snímke uprostred Patrik Frič (HC Košice), vpravo brankár Tyler Parks a vľavo Patrik Maier (HC Slovan Bratislava) v zápase 33. kola hokejovej Tipos extraligy HC Košice - HC Slovan Bratislava v Košiciach v piatok 22. januára 2021. Foto: TASR - Milan Kapusta

Na snímke radosť hráčov HC Slovan Bratislava z gólu na 0:1 v zápase 33. kola hokejovej Tipos extraligy HC Košice - HC Slovan Bratislava v Košiciach v piatok 22. januára 2021. Foto: TASR - Milan Kapusta

tabuľka:

1. Zvolen 32 18 5 4 5 113:81 68



2. Poprad 33 18 5 3 7 122:84 67



3. Slovan 32 18 5 1 8 101:70 65



4. Detva 32 16 3 4 9 99:87 58



5. Nitra 32 15 3 7 7 108:104 58



6. Michalovce 33 15 4 4 10 100:85 57



7. Trenčín 32 13 4 3 12 107:86 50



8. Košice 32 11 6 3 12 92:79 48



9. Nové Zámky 32 8 4 4 16 83:89 36



10. Miškovec 33 7 1 6 19 73:115 29



11. B. Bystrica 31 5 5 3 18 75:118 28



12. L. Mikuláš 32 4 0 3 25 75:150 12

DVTK Miškovec - HK Dukla Michalovce

DVTK Miškovec - HK Dukla Ingema Michalovce 0:4 (0:3, 0:0, 0:1)



Góly: 13. Bartánus (Regenda), 14. Lalancette (Korhonen, Kolusz), 17. Korhonen (Louis, Lalancette), 43. Regenda (Mihálik, Mudrák). Rozhodovali: Fridrich, Goga - Crman, Jurčiak, vylúčení: 1:3 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, bez divákov



Miškovec: B. Kiss – Szirányi, Wehrs, D. Kiss, Láda, Fazakas, Vojtkó, Hadobás - Osterberg, J. Vas, Rokaly – Magosi, Galanisz, Miskolczi – Anderson, Flick, Csányi - Farkas, Galajda, Révész



Michalovce: Škorvánek - Mudrák, Mihálik, McCormack, Kolusz, Louis, Ťavoda, Zekucia - Korhonen, Lalancette, Erkinjuntti - Takáč, Suja, Šoltés - Regenda, Hickmott, Bartánus - Török, Galamboš, Mašlonka - Chalupa

HC 07 Detva - HC'05 Banská Bystrica

HC 07 Detva - HC'05 Banská Bystrica 1:2 pp (0:0, 1:1, 0:0 - 0:1)



Góly: 36. Rymsha (Ščurko, V. Fekiač) – 32. Faško-Rudáš (Dvorský, Ďatelinka), 62. Sukeľ (Tamáši). Rozhdovali: Žák, Šefčík - J. Konc ml, Beniač, vylúčení: 3:2 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, bez divákov



Detva: Lietava – Korím, F. Fekiač, Jendroľ, Gachulinec, Ľalík, Rymsha, Bača, Masasrik – Cox, Čacho, Charbonneau – Sýkora, Valent, Downing – Ľupták, V. Fekiač, Ščurko – Žilka, Klíma, Askarov



Banská Bystrica: Belányi – Breton, Crevier-Morin, Cardwell, Ďatelinka, Žiak, Bdžoch, Demo – Faško-Rudáš, Ihnačák, Sukeľ – Lamper, Mlynarovič, Vašaš – D'Aoust, Dvorský, Kriška – Vyhonský, Tamáši, Kabáč – Sloboda

HK Poprad - HC Micron Nové Zámky

HK Poprad - HC Micron Nové Zámky 6:4 (2:2, 2:2, 2:0)



Góly: 6. Mashinter (Mešár, Livingston), 18. Vandas (Handlovský), 28. Erving (Haščák), 34. Mashinter (Dalhuisen), 50. Haščák (Drgoň), 58. Svitana (Drgoň, Haščák) - 2. Mikuš (Seppänen, Holenda), 20. Clarke (Majdan, Holovič), 22. Ondrušek, 22. Andrisík (Zahradník). Rozhodovali: Stano, Valach – Synek, Kacej, vylúčení: 2:6 na 2 min, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, bez divákov



Poprad: Vošvrda (22. Hamerlík) – Drgoň, Ulrych, Seigo, Dalhuisen, Kramár, Erving, Hudec – Svitana, Skokan, Haščák – Mešár, Livingston, Mashinter – Vandas, Bjalončík, Handlovský – Matej Paločko, Zagrapan, Matúš Paločko – Dzivjak



Nové Zámky: Kiviaho – Västilä, Clarke, Fereta, Roman, Holenda, P. Mikuš, Šeliga – Bajtek, Doggett, Števuliak – Okoličány, Seppänen, Jurík – Ondrušek, Holovič, Majdan – Andrisík, Rehák, Zahradník – Embrich



Liptovský Mikuláš 22. januára (TASR) - Hokejisti Dukly Trenčín zvíťazili v piatkovom zápase 33. kola Tipos extraligy na ľade MHk 32 Liptovský Mikuláš 4:3 a pripísali si tretí triumf za sebou.Domáci mali výborný vstup do zápasu a už po štrnástich sekundách sa ujali vedenia. Nemec nahodil puk na bránku, kde ho šikovne tečoval Rud. Huna. Okuliar predviedol vo 4. minúte samostatnú akciu, ale trafil len Kaarlehta. V 7. minúte bol ešte bližšie ku gólu, no tentoraz namieril do žrde. Na druhej strane sa dostal do šance Toma, Valent pohotovo zasiahol betónom. Trenčianska presilovka od 15. minúty veľké šance nepriniesla a tak patril záver domácim. V 18. minúte sa Portokalis šikovne natlačil cez obrancu pred Valenta a puk zdvihol nad jeho ľavé rameno - 2:0.Dukla odštartovala druhú časť početnou výhodou, už po minúte o ňu prišla, ale pri hre 4 na 4 dokázala streliť kontaktný gól. Kaarlehto neudržal Rehušovu delovku, k puku sa dostal Kettunen a zastrčil ho za brankárov chrbát. Trenčania vyrovnali v 25. minúte po chybe Robertsona, ktorý sa šmykol vo vlastnom pásme, stratil puk, ktorý Okuliar posunul Rehušovi a ten spomedzi kruhov prestrelil Kaarlehta. Dukla dokonala obrat v 33. minúte vďaka presilovkovému gólu Bezúcha, no z vedenia sa tešila ani nie dve minúty. Rud. Huna ako prvý dokorčuľoval puk za bránkou, hneď ho poslal späť pred Valenta a Lištiak ho doklepol do siete - 3:3. Hostia predsa len išli do druhej prestávky s náskokom, keď sa v 38. minúte po veľkej chybe Kaarlehta presadil Kettunen v oslabení - 3:4.V tretej tretine naskočil do domácej bránky Kozel a v 45. minúte zachránil svojich spoluhráčov, keď zlikvidoval niekoľko dorážok za sebou. Liptákom sa nedarilo dostať do tlaku a vytvoriť si vyložené šance a nevyšlo im to ani počas presilovky. Trenčín mohol definitívne rozhodnúť v 55. minúte, keď sa už zdalo, že puk z hokejky Reddicka doputuje do siete, no Robertson ho vyhodil ešte pred bránkovou čiarou. Domácim skomplikoval v závere situáciu zbytočným faulom Tullio, ktorý dostal 5+DKZ. Liptáci si síce ešte zahrali bez brankára piati proti štyrom, ale vyrovnať sa im už nepodarilo. Výborným zákrokom pri tutovke Rud. Hunu sa o to postaral Valent.Hokejisti HKM Zvolen triumfovali v piatkovom domácom zápase 33. kola Tipos extraligy nad HK Nitra 6:1 a sú na čele tabuľky.Zvolenčania mohli ísť do vedenia už v 45. sekunde, Kelemen išiel z medzikružia sám na iba sedemnásťročného Marinova, ktorý mal seniorskú premiéru v bránke Nitry, ale neprekonal ho ani na dvakrát. Hostia potom nevyužili presilovku, v nej sa Finlay ocitol zoči–voči Rahmovi, no ani on nezmenil skóre. Podarilo sa to Koleničovi, obišiel bránku a z uhla prekvapil brankára Nitry, keď od jeho ramena putoval puk medzi žrde – 1:0. Nitrania v prvej tretine nevyužili ani druhú početnú výhodu a hoci sa snažili do prestávky o vyrovnanie, vyloženú šancu si nevypracovali. Navyše sa im zranil Holešinský.Druhú tretinu začali lepšie hostia. Finlay zblízka Rahma neprekonal, no z vyrovnania sa po jeho prihrávke tešil Marek Slovák, ktorý v presilovke nezaváhal pred odkrytou bránkou. Po tomto góle Zvolenčania ožili. Už o pár sekúnd bol v šanci Kelemen a neskôr sa ani na trikrát pred Marinovom nepresadil Halama. Na opačnej strane v brejku neuspel Žitný. Stav sa zmenil v 29. minúte po peknej akcii "rytierov", keď Zuzin spoza bránky našiel pred ňou voľného a najmä pohotového Mikúša – 2:1. Nitra potom mohla opäť vyrovnať, Vitáloš mal dobrú možnosť z dvoch metrov a v presilovke ešte Foget. Následne už hýrili aktivitou domáci hokejisti, dobré príležitosti nevyužili McPherson, Zuzin a Jedlička. Presadil sa Tibenský z medzikružia, keď ho tam našiel Kelemen z rohu ihriska po boji o puk. Na prestávku sa išlo za stavu 3:1.Aj tretiu dvadsaťminútovku začali "corgoni" aktivitou, dobrú možnosť mal Hrnka, Rahm bol pozorný. Skóre sa zmenilo znovu v prospech Zvolena, pretože v 46. minúte sa z pravej strany pretlačil cez Slováka až pred bránku Kelemen a jeho dôraz platil na Marinova – 4:1. Domáci potom nevyužili presilovku a veľkú šancu spálil po nej McPherson. Mrzieť ho to nemuselo, v 58. minúte po rýchlej akcii zvýšil na 5:1 z dorážky Bondra a 49 sekúnd pred klaksónom trafil pod hornú žrď McPherson – 6:1.Hokejisti HC Slovan Bratislava zvíťazili v 33. kole Tipos extraligy na ľade HC Košice 1:0. Jediný gól piatkového zápasu strelil v 39. minúte Brendan O'Donnell. Brankár hostí Tyler Parks si tretíkrát v sezóne udržal čisté konto.Pred zápasom dostal košický kapitán Michal Chovan symbolický dres s číslom 500 symbolizujúci jeho nedávny bodový míľnik v najvyššej slovenskej súťaži.Od úvodu sa hral rýchly hokej, no tímy si dávali pozor na defenzívu a šance priniesla až druhá polovica prvej tretiny. V 12. minúte Réway vybojoval puk pre Lapšanského, ktorý zblízka neprekvapil brankára hostí Parksa. Na opačnej strane neuspel v dvoch sľubných šanciach O'Donnell a gólom sa neskončila ani Chovanova dorážka Klhůfekovej strely, keď Parks zastavil puk tesne pred bránkovou čiarou.Brankár hostí podržal svoj tím v 23. minúte, keď zmaril únik Poiriera so zakončením osamoteného Lapšanského. Košičania boli blízko ku gólu aj v následnej presilovke, v ktorej Réway trafil žrď Parksovej bránky. Košičania boli v 37. minúte radi, že neinkasovali počas vlastnej presilovky, keď im unikol Ranford, ale Sedláčeka neprekonal. V 39. minúte sa hostia dostali k prvej presilovke v zápase a O'Donnell strelou bez prípravy prekonal Sedláčeka - 0:1.V 41. minúte sa po krátkom úniku nepresadil Matoušek, ináč však bola záverečná časť najmä o košickej snahe vyrovnať. Nepodarilo sa to Lapšanskému ani Klhůfekovi, ktorých vychytal pohotový Parks. Košičania sa dostali aj k hre bez brankára, v ktorej Baránek trafil do hornej žrde Parksovej bránky.Hokejisti HK Dukla Ingema Michalovce zvíťazili v piatkovom zápase 33. kola Tipos extraligy na ľade DVTK Miškovec 4:0. Na konte majú 57 bodov a patrí im šiesta priečka v tabuľke. Pre domácich to bola tretia prehra za sebou a 29 bodmi figurujú na 10. mieste.Domáci začali aktívne a v úvodných minútach trikrát preverili Škorvánka v michalovskej bránke. Prvú veľkú šancu však mali hostia, keď sa v 6. minúte ocitol Galamboš sám pred B. Kissom, ale gól nedal. Na druhej strane sa to nepodarilo ani Galaniszovi, ktorý si obkorčuľoval bránku a snažil sa puk zasunúť za Škorvánka. V druhej desaťminútovke prebrali taktovku Michalovčania a odmenou im boli tri góly. Najprv sa v 13. minúte presadil strelou z uhla Bartánus, o minútu neskôr bol na konci rýchleho brejku Lalancette a v 17. minúte zvýšil už na 3:0 Korhonen, ktorý dorazil do siete nahodený puk od Louisa.Oba tímy hrali čisto a prvé vylúčenie prišlo až v 24. minúte na strane Miškovca. Hostia zavreli súpera v pásme, ale nedokázali si vypracovať dobré strelecké príležitosti. V ďalšom priebehu tempo upadlo a na jednej či druhej strane chýbali vyložené gólové šance. Domáci sa snažili niečo vymyslieť, no ich kombinácie viazli a v ich hre bolo aj veľa nepresností.Michalovčania nemali problém udržať si náskok a v 43. minúte ho ešte zvýšili. Mudrák prihral na modrú Mihálikovi, ktorého strelu tečoval za Kissov chrbát Regenda - 0:4. Domáci si v ďalšom priebehu zahrali tri presilovky, minútu hrali piati proti trom, ale ani to ich nenakoplo a duel už nezdramatizovali.Hokejisti Banskej Bystrice zvíťazili v piatkovom zápase 33. kola Tipos extraligy na ľade Detvy 2:1 po predĺžení.Domáci boli od úvodu o čosi aktívnejší, prvú šancu Belányi zmaril Askarovovi. Hostia mali blízko ku gólu v 14. minúte, no Dvorský trafil iba žrď. Detvania mali potom blízko ku gólu, ale presilovú hru nevyužili a v závere sa nepresadil ani Sýkora.Domáci mali prvú veľkú šancu aj po začiatku druhej tretiny, ale Rymsha ich do vedenia neposlal. "Barani" potom tiež nevyužili presilovku, ale v 31. minúte ich poslal do vedenia Faško-Rudáš. Asistoval mu Dalibor Dvorský, čím sa vo veku 15 rokov, 7 mesiacov a 7 dní stal druhým najmladším bodujúcim hráčom v histórii extraligy. Hostia mohli potom zvýšiť náskok, ale svoje šance nevyužili. Mrzelo ich to o pár minút neskôr, pretože Rymsha svoju akciu zakončil presne a vyrovnal.V tretej tretine mal ďalšiu šancu Lamper, ale Lietava zachránil domáci tím. Obe mužstvá potom pozorne bránili, žiadne z nich nechcelo urobiť chybu. Zápas dospel do predĺženia, v ktorom Sukeľ po 113 sekundách rozhodol o triumfe Bystričanov.Hokejisti HK Poprad zvíťazili v piatkovom domácom zápase 33. kola Tipos extraliy nad HC Micron Nové Zámky 6:4.Prvú príležitosť zápasu mala druhá formácia Poprad. Puk z Mashinterovej hokejky poskakoval v bránkovisku, ale v sieti neskončil. Naopak zahrmelo na druhej strane. Vošvrda inkasoval prakticky z prvej strely hostí na domácu bránku. Gólový projektil vyslal obranca Mikuš. Vyrovnanie na seba nenechalo dlho čakať. Na začiatku 6. minúty vyhral Livingston buly v útočnom pásme, puk sa dostal k nepokrytému Mashinterovi a ten ho napálil za Kiviahov chrbát - 1:1. Do vedenia sa Popradčania dostali v 18. minúte po individuálnej akcii Vandasa. Keď už sa zdalo, že domáci pôjdu do kabín s jednogólovým náskokom, prišli šesť sekúnd pred klaksónom hviezdne chvíle Clarka, ktorý vyrovnal na 2:2.Gólová hitparáda pokračovala aj v druhej tretine. Najprv udreli dvakrát v rýchlom slede Nové Zámky. Na začiatku 22. minúty vyhral Ondrušek súboj s Dalhuisenom a nechytateľne zavesil. Vzápätí sa dorážkou z uhla do odkrytej časti bránky presadil Andrisík a vyhnal domáceho brankára Vošvrdu z bránky. Medzi tri žrde sa postavil Hamerlík. V 28. minúte po Haščákovej prihrávke skóroval Erving. Vyrovnania na 4:4 sa Poprad dočkal v 34. minúte. Parádne trafil po druhý raz v zápase Mashinter a stalo sa to krátko po tom, ako "kamzíci" premárnili dlhú 82 sekúnd trvajúcu presilovku o dvoch hráčov. Mashinterov gól sa konzultoval s videorozhodcom, pretože padol do posunutej bránky.Tretie dejstvo si lepšie rozohrali hostia. Pred Hamerlíkom to viackrát horelo, ale z gólu sa Nové Zámky netešili. Na rozhodujúci moment si naopak počkali Popradčania v 50. minúte, keď sa z kruhu presadil najlepší strelec ligy Haščák. Gólovú poistku pridal v presilovke dve minúty pred koncom Svitana.