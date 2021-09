MHk 32 Liptovský Mikuláš prehral v 1. kole s HK Poprad

MHk 32 Liptovský Mikuláš - HK Poprad 2:4 (0:1, 0:2, 2:1)



Góly: 52. Ventelä (Haluška, Kalousek), 60. Obdržálek (Hovorka, Varttinen) - 7. Svitana (Skokan, Livingston), 27. Mešár (Vandas, Šišovský), 40. Vandas (Livingston), 45. M. Hudec (Skokan, Livingston). Rozhodovali: Jobbágy, Kalina - Bogdaň, Hajnik, vylúčení: 4:9 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 850 divákov.



MHk 32 Liptovský Mikuláš: Vošvrda - Ventälä, Varttinen, Kurali, Salija, Ilenčík, Mezovský, Krempaský - Matúš Paločko, Hovorka, Obdržálek - Michalík, Walega, Jurík - Kriška, Urban, Uhrík - Haluška, S. Petráš, Kalousek



HK Poprad: Čiliak - D. Brejčák, Drgoň, Rymsha, Dalhusein, Novajovský, Ulrych, Šotek, M. Hudec - Livingston, Skokan, Svitana - Handlovský, Mešár, Vandas - Šišovský, Bjalončík, Basaraba - Matej Paločko, Jevoš, Valigura



Liptovský Mikuláš 24. septembra (TASR) - Hokejisti HK Poprad úspešne vstúpili do nového ročníka Tipos extraligy. V piatkovom zápase 1. kola zvíťazili na ľade MHk 32 Liptovský Mikuláš 4:2. Vicemajster viedol v 45. minúte už 4:0, domácim sa podarilo v závere už len znížiť zásluhou Sameliho Venteläho a Petra Obdržálka.Popradčania mali od úvodu herne navrch. Z viacerých šancí v prvej tretine vyťažili jeden gól, keď v 7. min otvoril skóre Svitana. Rytmus narúšali iba početné vylúčenia, hostia si v prvom dejstve pripísali až tri dvojminútové tresty, Liptáci však ani jednu početnú výhodu nevyužili.V druhej časti "kamzíci" ešte vygradovali svoj tlak a odmenou im boli ďalšie dva zásahy v domácej sieti. V 27. min zvýšil na 2:0 v presilovke Mešár, ktorý hneď po vyhratom buly prepálil Vošvrdu. Brankár MHK bol v permanencii, v polovici stretnutia zneškodnil strelu i dorážku Handlovského. Domáci si väčšiu šancu vytvorili až v 32. min, po kombinácii na jeden dotyk zakončil spomedzi kruhov Matúš Paločko, no Čiliak jeho strelu bravúrne zlikvidoval. Poprad poistil svoj náskok v závere tretiny zásluhou Vandasa, ktorého našiel prihrávkou Livingston.Na začiatku tretej dvadsaťminútovky mal veľkú šancu znížiť Salija, trafil však iba žŕdku. Liptáci sa nevedeli vpredu presadiť a v defenzíve mali veľké problémy zastaviť rozbehnutých hostí, ktorí neustále hrozili svojimi kombináciami. Na 4:0 pre Poprad zvýšil v 45. min po akcii Livingstona so Skokanom exportnou strelou obranca Hudec. Domáci sa dočkali gólu až necelých deväť minút pred koncom, keď skóroval Ventälä. Vzápätí sa Hovorka rútil sám na Čiliaka, ktorého však neprekonal. V samom závere ešte v presilovke upravil na rozdiel dvoch gólov domáci Obdržálek, ale na zvrat už bolo neskoro.