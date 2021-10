Liptovský Mikuláš doma tesne podľahol Novým Zámkom 3:4

MHK 32 Liptovský Mikuláš - HC Nové Zámky 3:4 (1:3, 2:0, 0:1)



Góly: 3. Hovorka (Ventelä, Urban), 31. Jurík (Paločko, Walega), 33. Hovorka (Obdržálek, Ventelä) - 11. Šiška (Jackson, Farley), 12. Langkow (Bull, Knižka), 15. Langkow. Rozhodovali: Jobbágy, Baluška - Junek, Hajnik, vylúčení: 2:7 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:1, 630 divákov.



Hlasy trénerov po zápase:



Milan Jančuška, tréner MHK 32 Liptovský Mikuláš: "Som rozčarovaný z nášho výkonu aj výsledku. V prvej tretine sme mali parádnych prvých päť minút, vyťažili sme z toho jeden gól. Mali sme aj viac šancí, z ktorých sme mali pridať ďalšie góly a zápas by sa inak vyvíjal. Neskôr boli Zámky dvakrát v našej tretine a dali dva góly. To sa nesmie stávať, naša agresivita pred brankárom musí byť väčšia. Dlho sme sa dostávali do zápasu, aby sme to zvrátili, resp. vyrovnali. Namiesto toho, aby sme dali v presilovke víťazný gól, sme inkasovali. Som veľmi sklamaný z výkonov niektorých hráčov. Výkon som si predstavoval inak, viac kolektívne. Na druhej strane nám chýbali traja obrancovia a bolo to cítiť. Museli sme rotovať zostavou, ale to nič nemení na tom, že sme tento zápas mali vyhrať."



Gergely Majoross, tréner HC Nové Zámky: "Mali sme zlý štart do zápasu, v prvej polovici prvej tretiny sme zaostávali. Neskôr sa nám podarilo premeniť čance, ale tým sme sa asi zbytočne uspokojili. V druhej tretine sme zopakovali slabší vstup, po ktorom sme prišli o náskok. Bolo to veľmi ubojované víťazstvo, ale sme šťastní za tri získané body."



zostavy:



Liptovský Mikuláš: Vošvrda - Ventelä, Krempaský, Ilenčík, Mezovský, Kurali, Nemec - Kriška, Hovorka, Obdržálek - Michalík, Walega, Jurík - Paločko, Urban, Uhrík - Haluška, Petráš, Čuvilov - Dunčko



Nové Zámky: Engstrand - Hatala, Bull, Knižka, Reini, Ligas, Roman, Šeliga - Jackson, Šiška, Farley - Števuliak, Langkow, Klempa - Varga, Fetkovič, Mišiak - Hrabčák, Ondrušek, Kurbatov

Liptovský Mikuláš 31. októbra (TASR) - Hokejisti HC Nové Zámky zvíťazili v 13. kole Tipos extraligy na ľade MHK 32 Liptovský Mikuláš 4:3. Víťazný gól strelil v oslabení v 53. minúte Tomáš Klempa.Súboj tímov zo spodku tabuľky priniesol v prvej tretine zaujímavý hokej aj štyri góly. Domáci išli do vedenia už v 3. minúte, keď Hovorka z pozície obrancu využil presilovku - 1:0. Krátko na to mohli Liptáci zvýšiť svoj náskok, keďže sa dostali k ďalšej presilovke, no obrana hostí na čele s brankárom Engstrandom odolala. Hostia sa postupne dostali do tempa, osamotený Bull ešte Vošvrdu neprekonal, no od 11. minúty bolo 1:1. Z Farleyho bojovnosti vyťažil nepokrytý Šiška, ktorý dosiahol svoj 10. gól v sezóne. O 92 sekúnd už hostia viedli, keď Langkow tečom Bullovej strely dosiahol prvý extraligový gól - 1:2. Ten istý hráč sa presadil aj v 15. minúte, keď Vošvrdu prekonal po samostatnom úniku - 1:3.Aj druhá tretina priniesla zaujímavý hokej a najmä snahu domácich o vyrovnanie. V 30. minúte hrali presilovku a krátko po nej Jurík po skrumáži upravil na 2:3. Liptáci vycítili šancu vyrovnať a už o dve minúty bolo 3:3, keď ťah na bránku potvrdil Hovorka. Nerozhodné skóre mohli do konca druhej časti zmeniť Farley aj Kriška, ale nevyužili svoje šance.Liptáci mali v tretej časti tri presilovky, no nielenže ich nevyužili, ale v 54. minúte inkasovali. Ondrušek v útočnom pásme vybojoval puk pre Klempu, ktorý si poradil s brankárom Vošvrdom - 3:4. Záver zápasu priniesol nervozitu aj snahu domácich o vyrovnanie. Tí sa dostali aj k hre so šiestimi korčuliarmi, ale skóre sa už nezmenilo.