Liptovský Mikuláš prehral s Košicami 1:6

MHk 32 Liptovský Mikuláš - HC Košice 1:6 (0:2, 0:3, 1:1)



Góly: 44. Kriška (Uhrík, Ilenčík) - 9. Pereskokov (Chovan, Lapšanský), 11. Klhůfek (Chovan, Pereskokov), 22. Tansey (Paršin, Klhůfek), 31. Tansey (Paršin, Chovan), 36. Slovák (Milý), 54. Klhůfek (Chovan). Rozhodovali: Goga, Novák - Kacej, Frimmel, vylúčení: 7:7 na 2 min, presilovky: 0:3, oslabenia: 0:1, 750 divákov.



MHk 32 Liptovský Mikuláš: Vošvrda - Ventelä, Droppa, Ilenčík, Mezovský, Kurali, Nemec, Haluška, Krempaský - Kriška, Hovorka, Obdržálek - Michalík, Petráš, Jurík - Dunčko, Urban, Uhrík - Matúš Paločko, Walega, Chuvilov



HC Košice: Riečický - Šedivý, Saucerman, Deyl, Tansey, Cibák, Romančík, Jacko - McPherson, Slovák, Bartánus - Paršin, Chovan, Pereskokov - Rogoň, Klhůfek, Lapšanský - Jokeľ, Havrila, Milý

Hlasy trénerov:

Milan Jančuška, tréner Liptovského Mikuláša: "Veľmi ťažko sa mi hodnotí dnešný zápas, pretože nám absolútne nevyšiel. Začali sme veľmi dobre, prvých 9 minút nám celkom vyšlo. Paradoxne sa všetko zlomilo počas našej presilovky, v ktorej sme chybou nášho hráča počas striedania išli do oslabenia a potom sme spravili zbytočný faul. Inkasovali sme dva góly, ktoré v podstate rozhodli. Neskôr musel odstúpiť Marek Hovorka a to bolo priveľké sústo proti Košiciam na to, aby sme dosiahli dobrý výsledok. Zaostávali sme v korčuľovaní aj v osobných súbojoch a prejavilo sa to aj na výsledku. Kalich horkosti sme si vypili do dna, prestávka nám príde vhod. Ukázalo sa, že šesť hráčov, ktorí nám chýbajú, je veľa. Verím, že nám prestávka pomôže a že sa v nej dobre pripravíme na ďalšiu časť sezóny."







Kalle Kaskinen, tréner Košíc: "Domáci tím mal dobrý štart do zápasu, dostal sa do dvoch presiloviek, no my sme ukázali, že ich vieme ubrániť. Kľúčom k úspechu v dnešnom zápase bol koncentrovaný výkon po celých 60 minút. Som šťastný za toto víťazstvo a mám radosť, že sme sa pred prestávkou víťazne naladili."





Liptovský Mikuláš 7. novembra (TASR) - Hokejisti MHk 32 Liptovský Mikuláš podľahli v nedeľnom zápase 15. kola Tipos extraligy na domácom ľade HC Košice vysoko 1:6. Po piatej prehre za sebou sa prepadli na posledné 12. miesto v tabuľke. Košičania sa po dvoch neúspechoch dočkali víťazstva, zhodne dvoma gólmi sa na ňom podieľali český útočník Pavel Klhůfek (2+1) a kanadský obranca Kevin Tansey (2+0), Michal Chovan si pripísal štyri asistencie.Hostia mali v úvodnej tretine miernu hernú i streleckú prevahu, najväčší rozdiel medzi tímami však bol vo využívaní presiloviek. Kým Liptáci z dvoch početných výhod nepremenili ani jednu, Košičania potrestali hneď tri vylúčenia domácich. V 9. min v hre 5 na 3 Chovan využil zlé striedanie súpera, nabil Pereskokovi, ktorý delovkou z prvej rozvlnil sieť - 0:1. O dve minúty neskôr viedli už "oceliari" o dva góly, Vošvrda v presilovke 5 na 4 vyrazil strelu Chovana iba pred seba a Klhůfek upratal puk pod hornú žŕdku. Hostia mohli viesť po 1. tretine aj výraznejším rozdielom, ale šance Milého, Bartánusa i Lapšanského zostali nevyužité.Snahy Liptákov dostať sa späť do zápasu zmarila hneď prvá akcia súpera v druhom dejstve. Košičania pri avizovanom vylúčení neumožnili dostať sa domácim k puku a Paršin ho spomedzi kruhov napálil za Vošvrdu, pričom sa ešte obtrel o Tanseyho, ktorému pripísali gól. Kanadský bek ukázal cit pre správne nakorčuľovanie pred súperovu bránku aj v polovici stretnutia, keď mu poslal prihrávku Paršin a Tansey zvýšil už na 4:0 pre hostí. Domáci už neboli schopní zareagovať na nepriaznivý vývoj. V útoku sa nevedeli kombinačne presadiť a trápili sa naďalej aj v presilovkách. Dominanciu Košíc zvýraznil v 36. min gólom v oslabení Slovák, ktorý skóroval po samostatnom úniku. V 38. min po ojedinelej akcii Mikuláša zazvonila za chrbtom Riečického žŕdka po strele Walegu.Liptáci sa dočkali až v 44. min, po nepresnej strele Uhríka sa najrýchlejšie zorientoval Kriška, ktorý zblízka poslal odrazený puk do odkrytej bránky. Domácim zachutilo, Uhrík zamestnal Riečického, ktorý mal potom plné ruky práce aj pri tečovanom pokuse Dunčka. Na prípadný obrat však už bolo neskoro. Košice ešte v 54. minúte podčiarkli svoj triumf presilovkovým gólom Klhůfeka.