TEL: Slovan zdolal B.Bystricu, Michalovce zvíťazili na Liptove

MHK 32 Liptovský Mikuláš - HK Dukla Ingema Michalovce 2:4 (1:2, 1:2, 0:0)



Góly: 16. Walega, 35. Varttinen - 5. Mudrák, 12. Cameranesi (Faith, Kukuča), 31. Kukuča (Žitný, Gajdoš), 40. Gajdoš (Žitný). Rozhodovali: Novák, Fridrich - Šoltés, Valo, vylúčení: 4:1 na 2 min, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 50 divákov.



Liptovský Mikuláš: Kozel (33. Vošvrda) – Varttinen, Ventelä, Salija, Šepelev, Mezovský, Ilenčík, Nemec – Kriška, Hovorka, Obdržálek – Petráš, Walega, Jurík – Paločko, Murček, Uhrík – Haluška, Kalousek, Dunčko

Michalovce: Williams – Macejko, Bokroš, Gajdoš, Mudrák, Ťavoda, Mihalik, Stripai – Erkinjuntti, Cameranesi, Keränen – Faith, Suja, Kukuča – Žitný, Galamboš, Mráz – Mašlonka, Buc, Chalupa

HC Slovan Bratislava - HC 05 Banská Bystrica 7:4 (3:2, 2:2, 2:0)



Góly: 5. Gašpar (Sersen, Yogan), 7. Harris (Yogan, Takáč), 19. Harris (Yogan, Takáč), 21. Rapuzzi (Takáč, MacKenzie), 25. Yogan (Takáč, Valach), 48. Rapuzzi (Jääskeläinen, MacKenzie), 50. Yogan – 7. Fossier (Breton, Ščerbak), 19. Mistele (Boldižár, Vašaš), 29. Fossier (Cardwell, Ihnačák), 30. Mistele (Bubela, Vašaš). Rozhodovali: Štefik, Orolín – Ordzovenský, Beniač, vylúčení: 4:6, presilovky: 3:1, oslabenia: 0:0.



Slovan Bratislava: Gudlevskis (30. Winsdor) – MacKenzie, Golian, Gachulinec, Sersen, Valach, Maier, Beňo – Yogan, Harris, Takáč – Gašpar, Rapuzzi, Jääskeläinen – Fominykh, Kytnár, Matoušek – Šotek, Bezák, Sukeľ

HC 05 Banská Bystrica: Belányi (19. Gajan) – Breton, Crevier-Morin, Cardwell, Ďatelinka, Fatul, Španko, Jendroľ, Boldižár – Fossier, Ihnačák, Ščerbak – Galbavý, Bubela, Mistele – Vašaš, Tamáši, Šoltés – Výhonský, Gabor, Kabáč

HK Dukla Trenčín - HK Spišská Nová Ves 5:4 pp (0:1, 3:1, 1:2 - 1:0)



Góly: 28. Paukovček (Mikyska), 31. Tybor (E. Švec, Bezúch), 38. Kudla (Bezúch), 50. Tybor (Mikyska), 63. Mikyska (Starosta, Bezúch) – 18. Štrauch (Salituro, Ščurko), 40. Nieminen (Rapáč, Kuru), 44. Tyczynski (Ščurko), 59. Salituro (Atwal, Petgrave). Rozhodovali: Goga, Kalina - Bogdaň, Hercog, vylúčení: 5:4 na 2 min., navyše Melicherčík (Spišská N. Ves) 5+DKZ za napadnutie hlavy a krku, presilovky: 2:2, oslabenia: 0:0, 99 divákov.



Trenčín: Valent – Kudla, Lemcke, Starosta, E. Švec, Nemčík, Chovan – Berisha, Mikyska, Tybor – Bezúch, Paukovček, Krajč – Honzek, J. Švec, Hudec – Beták, Rehuš, Krajčovič

Spišská Nová Ves: Melicherčík (29. Surák) – Petgrave, Česánek, Oullet-Beaudry, Atwal, Romaňák, Ordzovenský, Malina – Štrauch, Vrábeľ, Salituro – Nieminen, Kuru, Rapáč – Hamráček, Tyczynski, Ščurko – Tomala, Vartovník, Džugan

Liptovský Mikuláš 23. novembra (TASR) - Hokejisti HK Dukla Ingema Michalovce zvíťazili v utorňajšom zápase 19. kola Tipos extraligy na ľade posledného tímu tabuľky MFK 32 Liptovský Mikuláš 4:2. Hokejisti Slovana Bratislava nad HC 05 Banská Bystrica 7:4. Pre domáci tím to bol tretí triumf po sebe, naopak "barani" ťahajú šnúru štyroch prehier.Do zápasu dvoch tímov z opačných pólov tabuľky vstúpili lepšie favorizovaní hostia zo Zemplína. V 5. minúte si brankár Kozel nepokryl ľavú žŕdku a puk po nahodení Mudráka skončil v sieti. Michalovčania zdvojnásobili náskok v 12. minúte. Cameranesi využil nedôslednosť domácich zadákov, ktorí na dvakrát nedokázali odpáliť puk pred Kozlom. Liptáci ešte v úvodnej časti znížili, hrubú chybu brankára Williamsa potrestal pohotový Walega. Hostia však mali hernú prevahu a v polovici zápasu ju pretavil do tretieho gólu Kukuča, ktorý v končiacej sa presilovke využil svoj dôraz pred bránkou. Zakrátko Liptáci neuspeli v brejku troch na jedného, Juríka bravúrne lapačkou "vychytal" Williams. V 35. minúte však brankár Michaloviec kapituloval po tvrdej strele Varttinena od modrej. Hostia dokázali opäť "odskočiť" na rozdiel dvoch gólov, v 40. minúte sa o to v ďalšej početnej výhode postaral Gajdoš. Michalovčania v tretej tretine ovládli dianie na ľade, domáci sa k zdramatizovaniu zápasu nedostali. Náskok hostí mohol zvýšiť v 49. minúte Cameranesi, v dobrej pozícii však neprekonal Vošvrdu a pokus Mudráka zastavila horná žŕdka. Na skóre už nič nezmenila ani záverečná power play Liptákov.V Bratislave sa hral veľmi otvorený hokej už od úvodu. Ako prvý musel zasahovať Gudlevskis, ale prvýkrát inkasoval jeho náprotivok Belányi. V presilovej hre sa presadil Gašpar. O minútu a pol našiel Takáč krížnou prihrávkou Yogana, ten nastrelil puk na bránu, no ešte ho tečoval Harris - 2:0. O 17 sekúnd však hostia znížili zásluhou Fossiera. Ten istý hráč mohol vzápätí vyrovnať, ale Gudlevskis zachránil. "Barani" potom mali ďalšie šance, ale vyrovnať sa podarilo až Mistelemu v 19. minúte. O deväť sekúnd neskôr však opäť udrel Harris a Belányiho po tomto góle vystriedal Gajan.V druhej tretine padli štyri góly, ako prví skórovali domáci. Už po päťdesiatich sekundách sa presadil Rapuzzi a trojgólový náskok zabezpečil Slovanu krídelník Yogan. V 30. minúte však znížil svojím druhým gólom Fossier a o ďalších 11 sekúnd sa presadil Mistele. Po tomto góle striedal brankárov aj tréner Slovana Döme, Gudlevskisa nahradil Winsdor. Do konca tretiny mali niekoľko šancí oba tímy, naďalej sa hralo veľmi ofenzívne.Hneď po začiatku tretej tretiny mal dve veľké šance Tamáši, ale Winsdor predviedol výborné zákroky. Ukázali sa byť ako kľúčové, pretože Slovan potom definitívne zlomil húževnatého súpera. Najskôr strelil gól v početnej výhode Rapuzzi, pre ktorého to bol druhý zásah v stretnutí a po druhý raz v zápase sa presadil aj Yogan., asistent trénera Slovana: ".", tréner Banskej Bystrice: "."Prvá tretina sa niesla v znamení množstva zahodených šancí na oboch stranách. V 10. minúte mal hosťujúci brankár Melicherčík šťastie, po teči Honzeka ho zachránila žŕdka. Domáci brankár zas podržal svoj tím pri dvoch tutovkách Spišiakov. Tí sa napokon ujali vedenia v 18. minúte v presilovke zásluhou Štraucha. O vyrovnanie sa postaral v 28. minúte aj s dávkou šťastia Paukovček. O chvíľu neskôr sa brankár Spišiakov Melicherčík prezentoval nebezpečným zákrokom na jedného z hráčov Dukly a za napadnutie hlavy a krku dostal trest 5+DKZ. Jeho náhradník Surák si čistý štít dlho neudržal. V 31. minúte ho poľahky prekonal Tybor a silnú pasáž Dukly podčiarkol tretím gólom Kudla, ktorý prepálil všetko, čo mu stálo v ceste. Hostia odpovedali gólom Nieminena, ktorého našiel pred bránkou ideálnou prihrávkou Rapáč. Na začiatku tretej časti vyrovnal Tyczinski, po šikovnom teči Tybora sa však domáci znova dostali na koňa. V 55. minúte bol po zmätkoch v trenčianskom bránkovisku blízko k vyrovnaniu Nieminen, ale nedokázal zasunúť puk do bránky. Dukla tesný náskok napokon neudržala, vylúčenie Chovana potrestal Salituro a poslal duel do predĺženia. V ňom rozhodol o výhre Dukly Mikyska.