Liptovský Mikuláš prehral s HC Košice

MHK 32 Liptovský Mikuláš - HC Košice 3:5 (0:0, 2:2, 1:3)



Góly: 35. Paločko (Salija, Jurík), 40. Varttinen (Kriška), 48. Walega (Kriška, Handlovský) - 27. Cibák (Pereskokov. Chovan), 28. Snuggerud (Paršin, Slovák), 47. Paršin (Bartánus, Snuggerud), 53. Pereskokov (Saucerman, Paršin), 59. Slovák.

Rozhodovali: Smrek, Müllner - Junek, Hercog,

vylúčení: 3:7 na 2 min.,

presilovky: 1:1,

oslabenia: 0:1, 450 divákov.



Liptovský Mikuláš: Ivannikov – Ventelä, Varttinen, Salija, Kurali, Pavúk, Mezovský, Nemec – Kriška, Walega, Handlovský – Michalík, Elo, Jurík – Paločko, Uhrík, Haluška – Obdržálek, Babka, Ďurina - Dunčko



Košice: Riečický - Snuggerud, Saucerman, Cibák, Romančík, Deyl, Šedivý, Jacko - Paršin, Slovák, Bartánus - McPherson, Ihnačák, Mrázik - Klhůfek, Chovan, Pereskokov - Jokeľ, Linet, Rogoň

Liptovský Mikuláš 6. februára (TASR) - Hokejisti HC Košice zvíťazili v zápase 37. kola Tipos extraligy na ľade MHK 32 Liptovský Mikuláš 5:3.Východniarom narobil posledný tím súťaže viac starostí, ako očakávali. Po bezgólovej prvej tretine hostia strelili dva zásahy v priebehu 70 sekúnd tesne pred polovicou stretnutia, no Liptáci sa nezlomili. Ešte do druhej sirény dokázali vyrovnať, keď Aleksi Varttinen sa dostal k puku po vhadzovaní a vymietol horný roh bránky sedem sekúnd pred klaksónom.Košičanom vrátil vedenie Denis Paršin v 47. min, no ani tento gól nebol rozhodujúci. O minútu a sedem sekúnd vyrovnal Kamil Walega, ktorý sa ocitol po prihrávke Krišku sám pred brankárom Riečickým a nezaváhal. Definitívny úder uštedril Liptákom až Vadim Pereskokov v presilovke v 53. min. V závere ešte pridal poistku Marek Slovák do prázdnej bránky v oslabení.