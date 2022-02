Liptáci si neporadili s HK Nitra a prehrali 2:5

MHK 32 Liptovský Mikuláš - HK Nitra 2:5 (2:2, 0:0, 0:3)



Góly: 8. Kriška (Ventelä, Handlovský), 19. Kriška (Hovorka, Mezovský) - 4. Hrnka (Sýkora, Rais), 16. Buček (Tvrdoň, Švarný), 45. Krivošík (Buncis, Mezei), 48. Baláž (Sýkora, Hrnka), 55. Buček (Buncis, Krivošík). Rozhodovali: Moller, Korba - Stanzel, Hajnik, vylúčení: 4:3 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 450 divákov.



Liptovský Mikuláš: Kozel - Ventelä, Varttinen, Pavúk, Salija, Kurali, Mezovský, Jasenek - Handlovský, Hovorka, Kriška - Obdržálek, Elo, Šiksatdarov - Haluška, Uhrík, Paločko - Ďurina, Jurík, Ďuriš - Dunčko



Nitra: Honzík - Mezei, Raskob, Švarný, Pánik, Rais, Vitaloš, Bodák - Buček, Buncis, Krivošík - Sýkora, Baláž, Hrnka - Tvrdoň, Bajtek, Varga - Drábek, Múčka, Molnár

Liptovský Mikuláš 18. februára (TASR) - Hokejisti HK Nitra zvíťazili v 39. kole Tipos extraligy na ľade MHK 32 Liptovský Mikuláš 5:2.Lepší vstup do zápasu mali favorizovaní hostia, ktorí išli do vedenia v 4. minúte. Hrnka strelou zo strednej vzdialenosti využil prihrávku Sýkoru - 0:1. Liptáci vyrovnali počas svojej prvej presilovky, keď v 8. minúte Kriška pohotovo zakončil kombináciu - 1:1. V gólovo úrodnej prvej časti získali hostia náskok späť. Vylúčenie Handlovského potrestal Buček, keď vyťažil z Tvrdoňovej prihrávky - 1:2. Liptáci však opäť vyrovnali, po spolupráci s Hovorkom sa druhýkrát v zápase presadil Kriška - 2:2.Druhá tretina priniesla pozornejšiu hru oboch tímov v obrane a vyložených gólových príležitostí bolo menej než v prvej časti. Sýkora mohol v 34. minúte vrátiť hosťom náskok, ale brankár Kozel mu zmaril sľubnú príležitosť. Na opačnej strane neskóroval v nádejnej situácii novic v drese domácich Šiksatdarov.Ako rozhodujúci sa ukázal úvod tretej tretiny, predovšetkým gól Krivošíka v 45. minúte. Tlak hostí vyústil do nezištnej prihrávky Buncisa a krídelník Nitry nezaváhal - 2:3. O tri minúty vybojoval puk Hrnka pre Sýkoru, ktorého prihrávku Baláž premenil na štvrtý gól Nitry. Hostia dvojgólový náskok umne bránili, nehrnuli sa do riskantných situácií a hrozili brejkami. V 55. minúte unikol Buček a svojím 32. gólom v sezóne stanovil na konečných 2:5.