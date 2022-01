Hokejisti Zvolena zvíťazili nad Liptákmi, na Slovan strácajú päť bodov

MHk 32 Liptovský Mikuláš - HKM Zvolen 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)



Góly: 31. Ventelä (Murček, Jurík), 57. Kriška (Handlovský, Varttinen) - 8. Zuzin (Jedlička), 26. Saracino (Leskinen, Kubka), 40. Zuzin (Hain, Jedlička), 48. Leskinen, 54. Jedlička (Kotvan, Zuzin). Rozhodovali: Novák, Orolin - Durmis, Ordzovenský, vylúčení: 4:2, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0



Liptovský Mikuláš: Ivannikov - Ventelä, Varttinen, Salija, Mezovský, Krempaský, Pacalaj, Droppa - Hovorka, Kriška, Handlovský - Karpinnen, Walega, Obdržálek - Jurík, Murček, Paločko - Nemec, Haluška, Dunčko



HKM Zvolen: Trenčan - Hain, Kotvan, Roy, Meliško, Kubka, Hraško, Sládok - Jedlička, Viedenský, Zuzin - Saracino, Krieger, Leskinen - Osterberg, Mikúš, Stupka - Török, Gubančok, Csányi

Nitrania v závere hry s prázdnou bránou, ktorú využil Sojka

Na snímke radosť hráčov Banskej Bystrice po góle v dohrávke 18. kola hokejovej Tipos extraligy medzi HK Nitra a HC ‘05 Banská Bystrica 11. januára 2022 v Nitre. Foto: TASR - Henrich Mišovič

HK Nitra - HC ‘05 Banská Bystrica 2:5 (0:2, 1:0, 1:3)



Góly: 31. Bajtek (Nemec, Holešinský), 48. Varga (Nemec) - 5. Kabáč (Výhonský, Crevier-Morin), 9. Jendroľ (Crevier-Morin, Melcher), 41. Výhonský, 44. Tamáši, 58. Sojka (Jendroľ). Rozhodovali: Stano, Výleta - Crman, Valo, vylúčení: 3:3 na 2 min, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:1, bez divákov.



Nitra: O’Connor – Mezei, Š. Nemec, Švarný, Raskob, Pupák, Bodák, Rais – Buček, Baláž, Holešinský – A. Sýkora, Rockwood, Hrnka – Bajtek, Varga, Múčka – Drábek, Šramaty, Volko



Banská Bystrica: Weninger - Bačík, Cardwell, Crevier-Morin, Björkung, Kostromitin, Boldižár, Rákoš – Šoltés, Berger, Gabor – Galbavý, Bubela, Michaud – Kabáč, Tamáši, Výhonský – Melcher, Sojka, K. Jendroľ

Na snímke zľava Mário Múčka (Nitra) a Alex Výhonský (Banská Bystrica) v dohrávke 18. kola hokejovej Tipos extraligy medzi HK Nitra a HC ‘05 Banská Bystrica 11. januára 2022 v Nitre. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Na snímke zľava Ivan Švarný (Nitra) a Miloš Bubela (Banská Bystrica) v dohrávke 18. kola hokejovej Tipos extraligy medzi HK Nitra a HC ‘05 Banská Bystrica 11. januára 2022 v Nitre. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Liptovský Mikuláš 11. januára (TASR) - Hokejisti majstrovského Zvolena zvíťazili v utorkovej dohrávke 48. kola Tipos extraligy na ľade posledného MHk 32 Liptovský Mikuláš 5:2. Zvolen je v tabuľke na 2. mieste, na lídra Slovan Bratislava stráca päť bodov.Favorizovaný Zvolen mohol inkasovať v 3. minúte, ale brankár Trenčan dobre zasiahol pri dorážke Nemca. O pár minút rovnako pochodil aj ďalší domáci hráč Walega a tak do vedenia išli "rytieri". V 8. minúte pekne prešiel cez protihráča Jedlička, prihral Zuzinovi, ktorý strelou z prvej otvoril skóre. Domáci Hovorka mohol vyrovnať ešte v prvej tretine, Trenčan mu zmaril tiež šancu na začiatku druhej. Aj preto išli hostia v 26. minúte do dvojgólového vedenia. Strelu Kubku od modrej tečoval Leskinen, brankár Ivannikov len vyrazil pred seba a tam sa pri dorážke dobre zorientoval Saracino. Liptáci nerezignovali a znížili v 31. minúte aj so šťastím, keď Ventelä obišiel bránku, pokúsil sa prihrať a obranca Kotvan si korčuľou zrazil puk do siete. Zvolen išiel opäť do dvojgólového vedenia 18 sekúnd pred koncom druhej 20-minútovky, Zuzin mal na kruhu dosť času zamieriť a vymietol horný roh domácej bránky. Ešte pár sekúnd pred druhou sirénou mohol znížiť Hovorka, ale Trenčan ho opäť vynuloval.V 45. minúte Zuzin mohol skompletizovať hetrik, ale neuspel. Hostí to mrzieť nemuselo, v 48. minúte Walega stratil puk na útočnej modrej čiare a Leskinen po sóle a blafáku zvýšil na 4:1. Následne sa zrodila prvá využitá presilovka v stretnutí, zvolenský Kotvan vystrelil od modrej a Jedličkov teč znamenal vedenie hostí 5:1. Liptovský Mikuláš ešte v závere kozmeticky upravil výsledok, keď sa presadil Kriška.V utorkovej dohrávke 18. kola Tipos extraligy zvíťazili hokejisti HC ‘05 Banská Bystrica na ľade HK Nitra 5:2. V neúplnej tabuľke im patrí 9. priečka, Nitrania zotrvali na 4. mieste.Úvodná tretina patrila jasne hosťom. Nitrania mali slabý pohyb a “barani” vyslali na nitriansku bránu až 17 streleckých pokusov, z ktorých dva skončili za chrbátom brankára O’Connora. V 5. minúte kanadský gólman Nitry výborne zakročil, avšak s dorážkou Kabáča už mu defenzíva nepomohla. O štyri minúty zvyšoval na rozdiel dvoch gólov Jendroľ.Až do polovice prostrednej časti hry sa “corgoni” hľadali a bránu hostí ohrozovali iba sporadicky. Zlepšenie výkonu prišlo spolu s kontaktným gólom. V 30. minúte napriahol v presilovke od modrej čiary Nemec a jeho strelu ešte tečoval Bajtek - 1:2. Rovnaký hráč mal na hokejke aj rýchle vyrovnanie, no odrazený puk nepretlačil za Weningera. Brankár Bystričanov podržal svoje mužstvo aj pri veľkých šanciach Nemca a Rockwooda.Iba deväť sekúnd ubehlo v tretej tretine a hostia získali opäť dvojgólové vedenie, keď odrazený puk nekompromisne napálil do brány Výhonský. V 44. minúte ušiel v oslabení hosťujúci Tamáši a dal už na rozdiel troch gólov. V 48. minúte sa štrikoval stredom Nemec, z ktorého práce neskôr vyťažil gól Varga - 2:4. Tri minúty pred koncom Nitrania skúsili hru bez brankára, no do prázdnej brány uzavrel skóre Sojka.