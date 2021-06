Michalovce angažovali dvoch fínskych brankárov a Slováka Vojvodu

Michalovce 18. júna (TASR) - Extraligový hokejový klub HK Dukla Ingema Michalovce vyriešil brankársky post angažovaním troch nových akvizícií. Do tímu fínskeho trénera Tomeka Valtonena prišli jeho krajania, 23-ročný Kaarolus Kaarlehto a 24-ročný Julius Pohjanoksa, pri ktorých bude pôsobiť aj slovenský brankár Michal Vojvoda. Klub o tom informoval na oficiálnej stránke.



Kaarlehto pôsobil v Tipos extralige už v sezóne 2020/2021. V drese Liptovského Mikuláša nastúpil do 17 zápasov, v ktorých dosiahol 91,73-percentnú úspešnosť zákrokov a priemer 3,83 inkasovaných gólov na zápas. Predtým krátko pôsobil v Dánsku, ináč sa jeho doterajšia kariéra odvíjala najmä vo Fínsku.



Pohjanoksa pôsobil v sezóne 2020/2021 v druhej najvyššej švédskej súťaži v drese HC Vita Hästen. V 29 zápasoch mal 89,9-percentnú úspešnosť zásahov a priemer 3,04 inkasovaných gólov na zápas. Bol to jeho prvý angažmán mimo Fínska.



Pre 20-ročného odchovanca Slovana Bratislava Vojvodu pôjde o prvé pôsobisko v slovenskej extralige. Predchádzajúce dve sezóny absolvoval v juniorskej súťaži vo Fínsku, predtým naskočil do troch zápasov za belasých v KHL.