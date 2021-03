Michalovce s trinástym víťazstvom za sebou, Trenčín poskočil do šestky

TEL 45. kolo:



HC Košice - HC 05 Banská Bystrica 4:1 (0:0, 3:0, 1:1)



Góly: 21. Baránek (Chovan, Klhůfek), 31. Klhůfek (Riečický, Chovan), 37. Lapšanský (Poirier, Michalčin), 60. Poirier (Frič) - 58. Faško-Rudáš (Lamper, Sukeľ). Rozhodovali: Štefik, D. Konc st. - Jurčiak, Janiga, vylúčení: 4:6 na 2 min., navyše Lamper (B. Bystr.) 10 min. OT za nešp. správanie, Růžička (Koš.) 5+DKZ za napadn. hlavy a krku, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, bez divákov.



zostavy:



HC Košice: Riečický - Pavlin, Baránek, Michalčin, Růžička, Slovák, Deyl, Nemčík - Klhůfek, Mráz, Chovan - Belluš, Poirier, Lapšanský - Eliaš, Jacobs, Frič - Jokeľ, Havrila, Krasničan - Vaculík



HC 05 Banská Bystrica: Gajan - Breton, Crevier-Morin, Cardwell, Ďatelinka, Žiak, Bdžoch, S. Hudec - J. Sukeľ, Ihnačák, Faško-Rudáš - Sloboda, Dvorský, Lamper - Melcher, Sojka, Vašaš - Kabáč, Tamáši, Výhonský - Mlynarovič







HK Dukla Trenčín – HC Mikron Nové Zámky 4:3 pp (0:0, 1:0, 2:3 – 1:0)



Góly: 38. Okuliar (Ackered, Hecl), 49. Sádecký (Sojčík, Švec), 53. Paukovček (Ackered, Bezúch), 64. Berisha (Ackered, Kettunen) – 46. Obdržálek (Seppänen, Okoličány), 54. Iacobellis (Jurík, Clarke), 57. Seppänen (Holenda, Västilä). Vylúčení na 2 min: 4:3, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0 Rozhodovali: Snášel, Goga – Synek, Crman



zostavy:



Trenčín: Karjalainen – Lemcke, Ackered, Bokroš, Starosta, Rajnoha, Ilenčík, Devine – Bezúch, Paukovček, Hecl – Chromiak, Reddick, Okuliar – Kettunen, Rehuš, Kukuča – Sádecký, Švec, Sojčík – Berisha



Nové Zámky: Kiviaho – Hain, Västilä, Clarke, Michal Roman, Fereta, Holenda, Šeliga, V.Petrík – T.Varga, Iacobellis, J.Jurík – Okoličány, Seppänen, Obdržálek – Števuliak, Doggett, Rogoň – Záhradník, Ondrušek, Majdan







MHk 32 Liptovský Mikuláš - HK Nitra 2:8 (1:2, 1:5, 0:1)



Góly: 7. Uhrík (Michalík, Pavúk), 29. Michalík (Kapičák, Uhrík) - 2. Kollár (Žitný), 17. Finlay (Minárik, Nemec), 29. Holešinský (Nemec, Tvrdoň), 31. Holešinský (Tvrdoň, Bodák), 33. Ege (Šiška, Múčka), 34. Drábek (Kollár), 37. Drábek (Ege, Kollár), 48. Hrnka. Rozhodovali: Novák, Valach - Durmis, Hercog, vylúčení: 3:4 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, bez divákov.



zostavy:



Liptovský Mikuláš: Kozel (33. Bátory) – Nemec, Kurali, Pavúk, Mezovský, Valtola, Rusina, Kapičák, Droppa – Rud. Huna, Surový, Štrauch - Michalík, Oško, Uhrík - Vybíral, Lištiak, Dunčko - Duran, Parobek, Kalousek



Nitra: Cowley – Bodák, Mezei, Nemec, Švarný, Vitaloš, Ege, Hřebíček – Holešinský, Slovák, Tvrdoň - Žitný, Hrnka, Finlay - Drábek, Kollár, Bajtek – Minárik, Šiška, Múčka - Fominych







HC 07 Detva - HK Dukla Ingema Michalovce 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)



Góly: 53. Askarov (Gachulinec, Rymsha) - 12. McCormack (Takáč, Suja), 42. Bartánus (Galamboš, Regenda), 51. Korhonen (Galamboš). Rozhodovali: Výleta, T. Orolin - M. Orolin, Tvrdoň, vylúčení: 1:3 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, bez divákov.



zostavy:



HC 07 Detva: Petrík - F. Fekiač, Lalík, Gachulinec, Rymsha, King, Rais, Turan, Jendroľ - Ľupták, Čacho, Ščurko - Sýkora, Downing, Askarov - Charbonneau, Valent, Cox - Žilka, V. Fekiač, Bača



HK Dukla Ingema Michalovce: Tomek - Mudrák, Mihálik, McCormack, Southorn, Louis, Ťavoda, Zekucia - Korhonen, Lalancette, Hickmott - Takáč, Suja, Mašlonka - Regenda, Galamboš, Bartánus - Török, Lehtonen, Lačný - Chalupa







DVTK Miškovec - HK Poprad 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)



Góly: 55. Rokaly (Vas), 59. Wehrs (Láda) - 17. Svitana (Haščák, Livingston), 37. Vandas (Brejčák, Handlovský), 58. Handlovský (Dalhuisen, Seigo). Rozhodovali: Korba, Žák - Beniač, Šoltés, vylúčení: 6:7 na 2 min., navyše. Ulrych (Poprad) 10 min. za nešportové správanie sa, presilovky: 1:2, oslabenia: 0:1, bez divákov.



zostavy:



DVTK Miškovec: Adorján - Fredriksson, Wehrs, Kiss, Szirányi, Láda, Göz, Hadobás, Vojtkó - Anderson, Vas, Walker - Magosi, Galinisz, Csányi - Lövei, Miskolczi, Rokaly - Galajda, Ritó



HK Poprad: Vošvrda - Višnevskij, Drgoň, Dalhuisen, Seigo, Ulrych, Brejčák, Hajnik, Kramár - Haščák, Skokan, Svitana - Handlovský, Tavi, Vandas - Livingston, Zagrapan, Mešár - Matej Paločko, Bjalončík, Matúš Paločko







HKM Zvolen – HC Slovan Bratislava 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)



Góly: 27. Stupka (Zuzin), 54. R. Bondra (Nuutinen) - 11. Štajnoch (Bačík), Rozhodovali: P. Stano, P. Šefčík – Vyšný, J. Šefčík, vylúčení na 2 min: 6:4, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, bez divákov.



zostavy:



Zvolen: Rahm – Meliško, Betker, Melancon, Ivan, Kubka, Hraško, Hatala – Babeliak, J. Mikúš, R. Bondra – McPherson, Puliš, Nuutinen – Zuzin, Viedenský, Stupka – Kolenič, Marcinek, Chlepčok – Gubančok



Slovan: Gudlevskis – J. Valach, Ališauskas, Štajnoch, Bačík, Brodzinski, Maier, Beňo – B. Rapáč, Bortňák, Kundrík - Peluso, Harris, O'Donnell – Lukošík, Zigo, T. Matoušek – Ožvald, J. Uram, Ondriš – D. Jendek

tabuľka:



1. Poprad 45 25 6 3 11 168:112 90



2. Michalovce 45 24 7 4 10 142:102 90



3. Zvolen 45 23 7 6 9 151:112 89



4. Slovan 45 24 5 3 13 134:105 85



5. Nitra 45 22 3 7 13 150:145 79



6. Trenčín 45 20 5 4 16 157:118 74



7. Detva 45 20 4 5 16 141:128 73



8. Košice 45 17 7 3 18 133:115 68



9. Nové Zámky 45 12 4 7 22 113:126 51



10. B.Bystrica 45 12 5 4 24 119:158 50



11. Miškovec 45 9 3 7 26 103:161 40



12. L.Mikuláš 45 6 0 3 36 97:226 18

Bratislava 5. marca (TASR) - Hokejisti HK Dukla Michalovce predĺžili svoju víťaznú sériu na 13 zápasov, keď v 45. kole uspeli na ľade HC 07 Detva 3:1. Udržali si tým najtesnejší kontakt s lídrom tabuľky Popradom, ktorý vyhral v Miškovci 3:2 a pred Michalovcami je iba zásluhou lepšieho skóre.V šlágri piatkového programu si domáci Zvolen poradil so Slovanom Bratislava 2:1, vďaka čomu sa udržal za vedúcou dvojicou Poprad-Michalovce na rozdiel jediného bodu. O víťazstve domácich rozhodol v 3. tretine Radovan Bondra.Zaváhanie Detvy využili hráči Dukly Trenčín, ktorí po víťazstve nad Novými Zámkami 4:3 po predĺžení poskočili na 6. miesto. Novozámčania síce v tretej tretine dotiahli skóre z 3:1 na 3:3, ale o štvrtom víťazstve Dukly za sebou rozhodol v predĺžení Aaron Berisha.V zápase tímov pohybujúcich sa na priečkach, ktoré znamenajú účasť v predkole play off, si Košice poradili s Banskou Bystricou po výsledku 4:1. Ako víťazný sa ukázal gól Pavla Klhůfeka, ktorý je s 29 gólmi druhý v poradí najlepších strelcov súťaže za 35-gólovým Marcelom Haščákom. Pre Banskú Bystricu to bola tretia prehra za sebou.Prehra s Nitrou 2:8 natiahla nepriaznivú sériu Liptovského Mikuláša už na 9 zápasov. Liptáci nevyhrali od 31. januára a na predposledný Miškovec strácajú 22 bodov. V drese Nitry si vydarený extraligový debut pripísal 19-ročný útočník Michael Drábek, ktorý zaznamenal dva góly.