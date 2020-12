TEL: Miškovec angažoval kanadského útočníka Andersona

Miškovec 27. decembra (TASR) - Extraligový DVTK Jegesmedvék Miškovec angažoval kanadského hokejového útočníka Stephena Aldersona. Klub o tom informoval na oficiálnej stránke.



Pre 26-ročného krídelníka pôjde o prvé pôsobenie mimo Severnej Ameriky. Doterajšiu kariéru strávil v nižších zámorských súťažiach, v predchádzajúcich štyroch sezónach pôsobil v univerzitnej súťaži vo farbách University of New Brunswick. V ročníku 2019/2020 odohral 36 zápasov s bilanciou 15 gólov a 26 asistencií.



V novom pôsobisku podpísal zmluvu do konca sezóny 2020/2021. "Považujem sa za útočníka, ktorý vie byť kreatívny v útočnom pásme, a k mojim silným stránkam patrí aj strela. Mám rád fyzickú hru. V drese DVTK sa chcem rýchlo prispôsobiť profesionálnemu hokeju v Európe. Očakávam, že slovenská liga bude rýchla a technická. Myslím si, že mi to prospeje a moje schopnosti budú užitočné pre môj nový tím," povedal Anderson pre klubovú stránku.