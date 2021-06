Mladíci Kolenič, Jedlička a Gubančok pokračujú v HKM Zvolen

Zvolen 15. júna (TASR) - Majster slovenskej hokejovej extraligy HKM Zvolen si zmluvne poistil trojicu mladých útočníkov. Pod Pustým hradom budú aj v sezóne 2021/2022 pôsobiť Jakub Kolenič, Maroš Jedlička aj Nikolas Gubančok. Klub o tom informoval na oficiálnej stránke.



Kolenič nastúpil v sezóne 2020/2021 na dva zápasy v juniorskom tíme Zvolena, štartoval aj na MS hráčov do 20 rokov, no prevažnú časť ročníka strávil vo zvolenskom A-mužstve. Nazbieral celkovo 46 štartov, v ktorých dosiahol bilanciu 7 gólov, 5 asistencií, 8 trestných minút a 5 plusových bodov.



Na juniorskom šampionáte štartoval v uplynulom ročníku aj Jedlička, ktorý je súčasť rebríčkov pred NHL draftom 2021. Nastúpil aj v juniorskej súťaži, no zaznamenal aj 29 štartov v Tipos extralige. Získal v nich 5 kanadských bodov za 1 gól a 4 asistencie, mal aj 14 trestných minút a 3 mínusové body.



Rovnako ako Jedlička, aj Gubančok debutoval v najvyššej súťaži v ročníku 2020/2021. V 38 zápasoch strelil 1 gól, pripísal si aj 4 trestné minúty a 4 mínusové body.